Ako želite bogat i zdrav rod paradajza ili paprike, važno je pravilno kombinovanje biljaka u bašti. Jedan od najefikasnijih trikova iskusnih baštovana jeste sadnja biljaka koje prirodno štite povrće i podstiču njegov rast.
Prirodna zaštita paradajza i paprike
Bosiljak pomaže u odbijanju štetočina koje napadaju paradajz i papriku, povećava otpornost biljke na bolesti i može značajno poboljšati prinos.
Preporučuje se da pored svake sadnice paradajza ili paprike posadite do tri sadnice bosiljka. Redovno orezivanje vrhova bosiljka podstiče njegovo grananje i sprečava prerano cvetanje, čime se dodatno povećava njegova efikasnost u zaštiti povrća, poput paradajza i paprike.
Još biljaka koje štite povrće
Osim bosiljka, postoje i druge biljke koje pozitivno utiču na rast paradajza i paprike:
Neven – deluje kao prirodna zaštita od štetočina i poboljšava zdravlje biljke
Beli luk – efikasno odbija crvenog pauka
Niski pasulj i grašak – obogaćuju zemljište azotom i deluju kao prirodno đubrivo
Šargarepa – može podstaći rast, ali se preporučuje oprez pri sadnji
