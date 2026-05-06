Ako želite bogat i zdrav rod paradajza ili paprike, važno je pravilno kombinovanje biljaka u bašti. Jedan od najefikasnijih trikova iskusnih baštovana jeste sadnja biljaka koje prirodno štite povrće i podstiču njegov rast.

Prirodna zaštita paradajza i paprike

Bosiljak pomaže u odbijanju štetočina koje napadaju paradajz i papriku, povećava otpornost biljke na bolesti i može značajno poboljšati prinos.

Preporučuje se da pored svake sadnice paradajza ili paprike posadite do tri sadnice bosiljka. Redovno orezivanje vrhova bosiljka podstiče njegovo grananje i sprečava prerano cvetanje, čime se dodatno povećava njegova efikasnost u zaštiti povrća, poput paradajza i paprike.

Još biljaka koje štite povrće

Osim bosiljka, postoje i druge biljke koje pozitivno utiču na rast paradajza i paprike:

Neven – deluje kao prirodna zaštita od štetočina i poboljšava zdravlje biljke

Beli luk – efikasno odbija crvenog pauka

Niski pasulj i grašak – obogaćuju zemljište azotom i deluju kao prirodno đubrivo

Šargarepa – može podstaći rast, ali se preporučuje oprez pri sadnji

