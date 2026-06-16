Mnogi su još kao deca slušali upozorenja da ne smeju da gutaju semenke lubenice. Međutim, stručnjaci tvrde da za tim nema potrebe – semenke su potpuno bezbedne za konzumaciju i kriju više korisnih sastojaka nego što većina ljudi misli.

Nutricionisti ističu da je lubenica jedna od najosvežavajućih letnjih namirnica, bogata vitaminima i mineralima, ali da ni njene semenke ne zaostaju po nutritivnoj vrednosti.

Šta se krije u semenkama lubenice?

Semenke sadrže važne minerale poput fosfora, kalijuma, mangana, cinka i gvožđa, kao i proteine i zdrave masne kiseline.

Stručnjaci objašnjavaju da mangan doprinosi normalnom radu mozga i nervnog sistema, fosfor pomaže očuvanju zdravih kostiju, dok gvožđe igra važnu ulogu u stvaranju energije i sprečavanju malokrvnosti.

Pored toga, zdrave masne kiseline iz semenki mogu doprineti održavanju normalnog nivoa holesterola.

Dobar izvor biljnih proteina

Malo ljudi zna da semenke lubenice sadrže i značajnu količinu proteina. U 30 grama proklijalih i osušenih semenki nalazi se oko 10 grama proteina, zbog čega ih neki koriste kao dodatak ishrani.

Iako nisu niskokalorične, predstavljaju hranljiv međuobrok. Oko 30 grama semenki sadrži približno 158 kalorija.

Crne i bele semenke – u čemu je razlika?

Kod lubenice se najčešće sreću dve vrste semenki.

Crne semenke su potpuno razvijene i zrele, dok su bele zapravo nezrele semenke koje nisu stigle da se formiraju do kraja. I jedne i druge mogu da se jedu, a bele su mekše i lakše za žvakanje.

Zanimljivo je da lubenice bez semenki ipak sadrže veliki broj ovih sitnih belih semenki koje mnogi ni ne primete.

Kako možete da ih jedete?

Najjednostavnije je da ih pojedete zajedno sa lubenicom, ali postoje i drugi načini upotrebe. Na tržištu se mogu pronaći puter od semenki lubenice, ulje, pa čak i brašno napravljeno od njih.

Zato sledeći put kada budete jeli lubenicu, možda nećete morati da izbacujete svaku semenku. Stručnjaci poručuju da one nisu neprijatelj vašeg stomaka, već mali izvor hranljivih materija koji većina ljudi godinama neopravdano izbegava.