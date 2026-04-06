Mnogi ljudi uređuju dvorište verujući da će im doneti mir i uživanje, ali ponekad upravo takvo okruženje može privući neželjene goste, uključujući i zmije.

Na prvi pogled bezazlene biljke, poput puzavica, gustog ukrasnog žbunja i visokih trava, mogu stvoriti tamna i vlažna mesta koja su idealna za skrivanje štetočina u dvorištu.

Ne sadite ove biljke

Važno je razumeti da zmije ne dolaze zbog ljudi, već zbog hrane i uslova za život. Kada u dvorištu imate gusto rastinje, posebno biljke uz staze, terase ili temelje kuće, stvarate savršeno okruženje za glodare i insekte. Oni dolaze prvi, a za njima i zmije koje ih love.

Takva mesta pružaju im hlad i stabilnu temperaturu. Zmije, kao hladnokrvne životinje, traže upravo takve uslove kako bi se zaštitile od vrućine, naročito tokom leta.

Posebno se kao problematične izdvajaju biljke koje se šire uz tlo, poput puzave kleke (borovice), ali i niske četinarske vrste koje formiraju gust pokrivač. Njihove grane prave zaklon tik iznad zemlje, što je idealno mesto za skrivanje.

Kako smanjiti rizik u dvorištu

Ne morate potpuno ukloniti ove biljke ako ih već imate, ali je važno pravilno održavanje dvorišta:

· redovno kosite travu i uklanjajte korov

· orezujte gusto žbunje i podignite donje grane sa zemlje

· uklonite gomile drveta, cigle i otpada

· održavajte prostor preglednim i prohodnim.

Sadnja aromatičnih biljaka poput lavande, nevena ili limunske trave često se preporučuje kao prirodna zaštita, ali za to ne postoje čvrsti naučni dokazi.

Najvažnije je da ne stvarate skrovita mesta i da smanjite prisustvo glodara, jer upravo oni najviše privlače ove životinje.

