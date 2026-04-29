Agrumi kao što su limun, limeta i pomorandža cenjeni su zbog svog osvežavajućeg ukusa i visokog sadržaja vitamina, ali mogu brzo izgubiti svežinu ako se ne skladište na odgovarajući način. Zbog toga je pravilno čuvanje veoma važno kako bi se smanjio otpad hrane i očuvao njihov kvalitet.

Frižider se često koristi za čuvanje, ali ako se ne kontroliše vlaga, može doći do pojave buđi. Bolje je držati ih na hladnom i suvom mestu gde mogu ostati sveži i do nekoliko nedelja, pod uslovom da nisu oštećeni.

Zamrzavanje

Za duže čuvanje preporučuje se zamrzavanje. Plodovi se mogu iseći na kriške i zamrznuti na tacni ili se nakon sečenja mogu spakovati u kesice. Na taj način zadržavaju ukus i hranljive vrednosti, a kasnije se mogu lako koristiti u napicima i jelima.

