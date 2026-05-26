Malo dete se oporavlja nakon što ga je prošle nedelje na plaži u Masačusetsu ujeo rakun, saopštila je njegova porodica.

Grejson Koen se u petak, 22. maja igrao sa dadiljom na gradskoj plaži Vejlend, kada je došlo do susreta sa životinjom, prenosi WFXT.

Dadilja je rekla da se životinja nalazila na vrhu stepenica kod dečjeg igrališta kada je iznenada nasrnula na dečaka, koji u avgustu puni dve godine. Zatim ga je brzo odvela kući, gde je njegov otac Spenser u tom trenutku radio.

Spenser je rekao da je ubrzo shvatio da je njegov sin „prilično ozbiljno izujedan od strane tog rakuna“ i da ga je odmah odvezao u obližnju bolnicu.

„Kada morate da gledate nekoga koga volite kako prolazi kroz nešto ovakvo, posebno svoje dete, to je zaista strašno“, rekao je Grejsonov otac.

Pomoć

Policijska uprava Vejlanda saopštila je u biltenu da je dečak „primio odgovarajući medicinski tretman“ u bolnici.

Majka Grejsona, Megan, je rekla da je imao vidljiv ugriz preko grudnog koša i nekoliko ogrebotina po telu.

Navodi se da je već primio prvu od četiri doze vakcine protiv besnila i da je u međuvremenu pušten kući.

„Mislim da smo, na sreću, mi više traumatizovani nego on zbog cele situacije“, rekao je Spenser, dodajući kasnije da je „zahvalan“ što se njegov sin sada vratio tome da bude „srećan, zdrav dvogodišnjak“.

Potraga

Rakun koji je učestvovao u napadu od nedelje, 24. maja još uvek nije pronađen.

Policija je saopštila da će „nastaviti da proverava područje narednih nekoliko dana“ dok traje potraga za životinjom.

Policija je takođe dala nekoliko saveta, poput toga da se ne hrane divlje životinje i da se deca i kućni ljubimci drže dalje od njih.

Upozorili su javnost da održava bezbednu distancu od svake životinje koja se ponaša neuobičajeno, uključujući dezorijentisanost, agresivnost ili aktivnost tokom dana.

