Numerologija tumači kako brojevi i njihove kombinacije utiču na sve oblasti našeg života – posao, ljubav, zdravlje. Tako smatraju da osobe koje imaju određeni broj u datumu rođenja imaju više sreće u ljubavi od ostalih. Ova 3 datuma rođenja donose sreću u ljubavi i partnerskim odnosima.

Broj 2

Broj 2 simbolizuje partnerstvo, harmoniju i saradnju. Ljudi rođeni na ovaj datum imaju snažnu potrebu za ljubavlju i emocionalnom sigurnošću. Oni su nežni, saosećajni i vole harmonične odnose. Često su spremni da prave kompromise i cene mir u vezi.

Broj 6

Broj 6 predstavlja ljubav, porodicu i odgovornost. To je broj koji se često povezuje sa ljubavlju prema domu i porodici. Ljudi pod uticajem broja 6 su brižni, odani i vole da stvore bezbedno okruženje sa puno ljubavi. Njihova ljubav je često nesebična i podržavajuća.

Broj 9

Broj 9 simbolizuje univerzalnu ljubav, empatiju. Ljudi sa ovim brojem u datumu rođenja često posmatraju ljubav kao nešto što treba podeliti sa celim svetom. Velikodušni su, saosećajni i imaju duboku potrebu da pomažu drugima. Njihova ljubav je često bezuslovna, zato su dobri partneri u vezi i braku.

