Tridesetdvogodišnja žena iz Beograda odlučila je da na 30 dana izbaci hleb iz ishrane, verujući da će to pomoći njenoj liniji. Međutim, ono što se desilo nakon mesec dana iznenadilo je čak i njenog lekara.

„Nisam imala neki poseban plan – jednostavno sam prestala da jedem beli hleb, kifle i peciva. Sve ostalo sam jela normalno. Nije mi bilo lako prvih dana, jer sam bukvalno doručkovala hleb ceo život“, ispričala nam je.

Ali ono što je usledilo promenilo je njen pogled na ishranu iz korena.

Šok na pregledu

Kada je nakon mesec dana otišla na rutinsku kontrolu, krvna slika je pokazala zapanjujuće rezultate.

„Holesterol je bio u granicama normale, šećer savršen, a imala je i 4 kilograma manje – iako nije vežbala ni dana“, kaže njen lekar. „Posebno nas je iznenadio nivo triglicerida – drastično niži nego prošli put.“

Ali ono što je ženu najviše iznenadilo nije bio gubitak kilograma, već kako se osećala: lakše, sa više energije, bez nadutosti i stalne potrebe za grickanjem.

Zašto je izbacivanje hleba donelo ovakve rezultate?

Nutricionisti kažu da nije hleb sam po sebi problem, već količina i vrsta. Beli hleb se brzo vari, podiže šećer u krvi i često izaziva dodatnu glad. Kada se izbaci, telo brže dolazi u balans, a nivo insulina se stabilizuje.

„Kod mnogih ljudi, izbacivanje rafinisanih ugljenih hidrata može dovesti do manjih oscilacija u nivou šećera, manje gladi, pa samim tim i manjeg unosa hrane“, objašnjava nutricionista.

Da li je potpuno izbacivanje hleba zdravo?

Stručnjaci upozoravaju da nije poenta u tome da se hleb zauvek izbaci, već da se napravi bolji izbor – na primer, integralni, ražani, proteinski hleb – i da se vodi računa o količini.

„Ako ne jedete hleb, a ne unosite dovoljno vlakana iz drugih izvora, to takođe može biti problem. Balans je ključ.“

Njena poruka drugima

„Ne kažem da svi treba da prestanu da jedu hleb, ali ako se osećate umorno, naduveno ili imate višak kilograma koji ne ide lako dole – probajte mesec dana bez hleba. I obavezno se posavetujte s lekarom. Meni je ovaj mali eksperiment promenio život“, kaže ona.