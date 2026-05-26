Sa dolaskom visokih temperatura mnogi su požurili da uključe klima-uređaje – često zaboravljajući da ih prethodno očiste. A upravo to može biti velika greška koja vas može skupo koštati.

Stručnjaci upozoravaju da zapušteni klima-uređaji mogu postati pravo leglo bakterija, virusa i gljivica koje se vazduhom raspršuju po prostoriji i direktno ulaze u naša pluća. Među najopasnijim mikroorganizmima koji se mogu razviti u klima sistemima nalazi se i legionela, bakterija koja izaziva ozbiljnu upalu pluća – poznatu kao legionarska bolest.

Šta sve vrebate iz klime?

Primarijus dr Milena Stojković, specijalista opšte medicine, upozorava da se nečistom klimom može preneti i koksaki virus, koji je posebno opasan jer može da napadne srčani mišić, jetru, pluća i centralni nervni sistem.

– Kada se klima uključi nakon dužeg nekorišćenja, bakterije i virusi koji su se nataložili u filterima i unutrašnjosti uređaja kreću da se šire. Ljudi to udišu, a reakcije zavise od imuniteta – neko će dobiti temperaturu, neko upalu pluća, a neko i ozbiljna oštećenja srca – kaže dr Stojković.

Posebno su ugroženi hronični bolesnici, osobe sa slabim imunitetom, deca i stariji. Simptomi infekcija mogu biti nejasni – umor, kašalj, malaksalost, što često dovodi do kasnog otkrivanja pravog uzroka.

Znaci da klima mora hitno na čišćenje

Ako iz klima-uređaja dolazi neprijatan miris, ako vam često suze oči, pecka grlo ili osećate težinu u grudima kada ste u rashlađenoj prostoriji – vrlo je moguće da udišete štetne mikroorganizme.

Stručnjaci za klimatizaciju savetuju da se klima-uređaji čiste najmanje dva puta godišnje, po mogućstvu pre početka letnje i zimske sezone. To podrazumeva ne samo pranje filtera, već i dubinsko čišćenje unutrašnjih delova uređaja, posebno ako se klima koristi svakodnevno.

Kako pravilno održavati klimu?

Redovno perite filtere (na svaka 2-4 nedelje u sezoni rada)

Bar dva puta godišnje pozovite servisera za profesionalno čišćenje

Ne držite klima-uređaj direktno usmeren ka krevetu ili radnom stolu

Koristite režim za ventilaciju i osvežavanje vazduha, ne samo hlađenje

Zanemarivanje održavanja može dovesti do mnogo više problema nego koristi. Klima vas treba rashladiti – a ne razboleti!