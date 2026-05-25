Stara kada puna žutih mrlja i naslaga može ponovo zablistati bez skupih preparata i jakih hemikalija. Prirodne metode čišćenja, poput sode bikarbone, sirćeta, limunovog soka i soli, efikasno uklanjaju kamenac, fleke i neprijatne mirise, a većinu sastojaka već imamo kod kuće.

Jedan od najpopularnijih trikova jeste kombinacija sode bikarbone i alkoholnog sirćeta. Soda uklanja nečistoće blagim abrazivnim dejstvom, dok sirće rastvara kamenac. Dovoljno je da se kada pospe sodom, zatim isprska sirćetom i ostavi desetak minuta pre ispiranja toplom vodom.

Za žute fleke dobro funkcionišu limunov sok i kuhinjska so. Ova mešavina pravi se u obliku paste koja se nanosi na problematična mesta i ostavlja da deluje oko 20 minuta. Kod tvrdokornijih mrlja može pomoći pasta od sode bikarbone i hidrogena, koja dodatno izbeljuje površinu.

Stručnjaci upozoravaju da način čišćenja treba prilagoditi materijalu kade. Emajlirane i livenogvozdene kade otpornije su na jača sredstva, dok akrilne zahtevaju nežnije održavanje. Hlor se može koristiti samo razblažen i uz obavezno provetravanje kupatila, jer je veoma agresivan.

Važno je izbegavati grube četke i abrazivne sunđere koji mogu izgrebati površinu. Redovno održavanje i brzo ispiranje nakon kupanja sprečavaju stvaranje tvrdokornih naslaga i produžavaju vek kade.