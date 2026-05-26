Integralni pirinač je osnovna namirnica makrobiotičke ishrane, ali za razliku od belog zahteva pažljiviju pripremu kako bi bio ukusan, mekan i lakše svarljiv, uz očuvanje hranljivih sastojaka.

Za pripremu se najčešće koristi pirinač kratkog ili srednjeg zrna, koji ima puniji ukus i više nutritivnih vrednosti. Pre kuvanja se preporučuje pranje i, po mogućnosti, namakanje od 2 do 3 sata kako bi zrna omekšala i brže se kuvala.

Kuva se u odnosu jedne šolje pirinča na 2 do 2,5 šolje vode, uz dodatak prstohvata soli. Prvo se kuva na tihoj vatri dok voda ne provri, a zatim se proces nastavlja pod pritiskom u ekspres loncu oko 50 minuta.

Nakon kuvanja važno je da pirinač odstoji 10 do 15 minuta pre otvaranja lonca, kako bi se poboljšala tekstura i ukus. Potom se nežno promeša i servira.

Za bolji kvalitet preporučuje se upotreba filtrirane vode, a po želji se može dodati i komadić kombu alge. U običnom loncu vreme kuvanja je duže, oko 45 do 60 minuta. Ova priprema doprinosi boljem ukusu, lakšoj probavi i većoj nutritivnoj vrednosti.