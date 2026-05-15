Neki zadaci su jednostavno lakši za rešavanje od drugih, ali oni teški, oni koje stalno odlažete, često su posebno zadovoljavajući kada ih konačno precrtate sa liste obaveza. Još važnije, oni vam vraćaju deo života: ulazni ormar koji ponovo može da se koristi, garaža u koju je uživanje ući, kuhinjska fioka koja više ne izaziva nelagodu.

Profesionalni organizatori su otkrili kojim delovima doma bi trebalo da se posvetimo ovog proleća, kako bismo narednih meseci imali srećniji i funkcionalniji dom.

Vaš ormar za posteljinu

Proleće je vreme kada teške flanelske čaršave i glomazne jorgane zamenjujete laganim, prozračnim tkaninama. Što znači da možete da odete i korak dalje i sredite ceo ormar za posteljinu.

„Mnogi ljudi se potpuno blokiraju kada je reč o ormarima za posteljinu. Toliko tkanina, toliko veličina, toliko boja, toliko jastučnica i toliko nepodudarnih ili nepotpunih setova“, kaže profesionalna organizatorka Ria Beker za Real Simple. „Izvadite sve i odvojite setove koje više ne koristite.“

Za setove koje zadržavate, kaže da treba da imate dve jastučnice, čaršav za pokrivanje i čaršav sa lastišem. Posteljinu čuvajte na jednoj ili dve police, a peškire na posebnoj polici. Ako imate posteljinu sa prazničnim motivima ili „specijalne“ setove, držite ih na gornjoj ili donjoj polici (van puta dok ne zatrebaju).

Zamrzivač

Verovatno ćete naići na stvari na koje niste ni pomislili godinama, ali vreme je došlo. Dajana Lovi, profesionalna organizatorka iz Njujorka, kaže da zamrzivač retko dobija pažnju koju zaslužuje i da je proleće idealno vreme za njegovo resetovanje.

„Zimi skladištimo porcije teških jela poput čilija. Ali budimo iskreni, veća je verovatnoća da će biti zaboravljeni u zamrzivaču nego u frižideru“, kaže Lovijeva. „Sada, kada je toplije, savršeno je vreme da očistite ledomat i potrošite namirnice pre nego što ‘izgube kvalitet’ zbog leda.“

Ne zaboravite da se nagradite omiljenim sorbeom i sladoledom.

Ostava

Ostava je jedan od najčešće korišćenih prostora u svakom domu, što znači svakodnevno suočavanje sa neredo ako nije uredna. To može uticati na mnoge rutine, poput pripreme ručka, večere, planiranja obroka i slično.

„Proleće je dobro vreme da izbacite hranu kojoj je istekao rok, sagledate šta zaista koristite, napravite prostor za novo i sve organizujete“, kaže Olivija Parks, profesionalna organizatorka i vlasnica kompanije ,,Nola Organizers". „Počnite tako što ćete sve izvaditi iz ostave i proveriti rokove trajanja. Zatim grupišite slične stvari kako biste videli šta imate.“

Koristite providne kutije ili korpe da biste držali kategorije na okupu i izbegavajte prekomernu kupovinu tako što ćete svaku stvar držati na svom mestu. Ne mora biti savršeno, kaže Parksova — samo treba da ima smisla za to kako vi i vaša porodica zaista koristite prostor.

Ulaz

Ulazni prostor je verovatno jedno od najhaotičnijih mesta za organizaciju, ali lakoća koju ćete osetiti nakon temeljnog sređivanja biće vaša nagrada. To su mesta gde se odlaže sve i svašta.

„Sa promenom sezone vreme je da okrenete svoj predsoblje naglavačke i ‘odzimite’ ga“, kaže Bekerova. „Uklonite rukavice, šalove i zimsku odeću; iskoristite priliku da se rešite neparnih rukavica ili stvari iz kojih su deca prerasla.“

Sklonite sve zimske stvari i iznesite prolećne i letnje. Ako su zidne kukice pretrpane kačketima, torbama i jaknama, Bekerova preporučuje da manje korišćene stvari stavite u platnene kutije. Držite broj kutija na minimumu — idealno jednu po članu porodice i jednu ili dve za zajedničku upotrebu.

Glavni ormar

Vaš ormar utiče na to kako počinje svaki dan. Ako je natrpan i neuredan, oblačenje postaje stresno i oduzima vreme. Zato je sada vreme da rotirate sezonske stvari i ponovo procenite šta zaista nosite.

„Izvadite sve i razvrstajte po kategorijama. Budite iskreni oko toga šta često nosite i odvojite sve što vam ne odgovara, ne nosite ili više ne osećate kao ‘svoje’“, savetuje Parksova. „Držite svakodnevne stvari u visini očiju i grupišite odeću po tipu ili boji kako biste lakše pronašli ono što vam treba.“

Za održavanje reda, preporučuje jednostavno pravilo „jedno ulazi, jedno izlazi“ — svaki put kada donesete novi komad, jedan mora da ode.

Ormarić za lekove

Organizovanje ormarića za lekove je relativno lakše u proleće jer imate bolji pregled šta ste koristili tokom zime (kao što su lekovi za prehladu i balzami za hladno vreme). Ako imate masti, balzame ili lekove koje niste koristili mesecima, verovatno je vreme da ih bacite.

„Taj prostor u kupatilu je veoma vredan. Ako ste kao ja, imate svoje svakodnevne ‘hero’ proizvode, i onda gomilu stvari koje ste probali jer ih je neko preporučio“, kaže Lovijeva. „Neke potrošite, a druge samo zauzimaju mesto.“

Sa promenom sezone, dobro je pregledati šta svakodnevno koristite i sve ostalo prilično strogo očistiti. Takođe preporučuje korišćenje malih kutija za grupisanje sličnih stvari.

Vešeraj

Bilo da perete veš jednom nedeljno ili svaki dan, to je stalna obaveza. Neuredan prostor stvara dodatni mentalni i fizički pritisak, pretvarajući rutinski posao u napor.

„Čist i funkcionalan vešeraj ubrzava ceo proces pranja veša“, kaže Parksova. „Očistite površine i pregledajte ormariće ili police i uklonite sve što ne koristite. Držite samo osnovne stvari pri ruci i grupišite potrepštine.“

Preporučuje korišćenje kutija ili kontejnera za deterdžente, sredstva za čišćenje i ostale potrepštine, kako bi sve imalo svoje mesto. Da biste održali red, vraćajte stvari na mesto nakon svake upotrebe i uradite brzo sređivanje na kraju dana pranja veša.

