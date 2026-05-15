Bivša članica grupe "Models" , Mima Živković, prisetila se dana najveće popularnosti ove dens senzacije iz devedesetih i otkrila kakva je privatno bila Sandra Meljničenko, tada poznata kao Sandra Nikolić.

Gostujući u emisiji „Otkrivanje sa Milenom“, Mimi je govorila o periodu kada su članice grupe bile među najpopularnijim devojkama na estradi, ali i o druženjima sa Markom Miloševićem i njegovim društvom.

– Marko Milošević je stalno dolazio na naše nastupe. On i Marija su nas baš voleli. Često smo odlazile kod njih na žurke i druženja. Okupljala se cela estrada i prema svima su bili veoma srdačni – ispričala je Mimi.

Na pitanje koja članica grupe je bila posebno bliska Marku Miloševiću, bez razmišljanja je pomenula Sandru.

– Mislim da je Sandra bila svima omiljena. Imala je neku posebnu energiju i harizmu. Bila je snalažljiva, mudra i mnogo zrelija od svih nas. Iskreno, dosta smo učile od nje – rekla je bivša modelsica.

Mimi je otkrila da se Sandra još tada razlikovala od ostalih devojaka po interesovanjima i načinu razmišljanja.

– Bila je baš načitana. Njena majka ju je odmalena usmeravala na knjige i obrazovanje. Čitala je Hesea, Luizu Hej, Paola Koelja… Stalno nam je preporučivala šta da čitamo i govorila: „Mama kaže da je ova knjiga odlična“. Delovala je ozbiljnije i intelektualno zrelije od nas – prisetila se ona.

Dodala je i da je Sandra još kao veoma mlada tačno znala šta želi od života.

– Posle nastupa bi sav zarađeni novac trošila na garderobu. Odlazila je u Sava centar i kupovala haljine. Već tada je pričala da će jednog dana živeti u velikoj vili i imati luksuzan život – rekla je Mimi.

Sandra Meljničenko danas je jedna od najbogatijih Srpkinja, a udata je za ruskog milijardera Andreja Meljničenka.