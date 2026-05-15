Čula sam od Bojane iz Novog Sada za jednu naviku koja se, kako kaže, poslednjih nedelja prilično proširila među njenim drugaricama. Nije nikakav skup suplement niti komplikovana rutina iz fitnes sveta, već ovsena voda.

Na prvi pogled zvuči jednostavno, skoro pa beznačajno, ali upravo u toj jednostavnosti i jeste cela „fora“. Kako mi je ispričala, sve više Novosađanki počinje dan tako što popije čašu vode u kojoj su prethodno odstajale ovsene pahuljice. Kažu da ih ta navika drži sitijim duže, da im „smiri stomak“ i da im nekako lakše krene jutro. Priprema je, kaže, vrlo jednostavna. Uveče se jedna kašika ovsenih pahuljica potopi u čašu vode i ostavi da odstoji preko noći. Ujutru se ta voda procedi i popije na prazan stomak. Neke žene dodaju i malo limuna, dok druge ostaju pri čistoj varijanti, bez ikakvih dodataka.

Ono što je zanimljivo jeste da se ova navika ne vezuje za neki strogi režim ishrane ili dijetu, već više za osećaj „olakšanja“ koji, kako tvrde, dolazi posle nekoliko dana redovnog konzumiranja. Pominju i bolju probavu, manje nadutosti i osećaj da im je organizam nekako „mirniji“ ujutru.

Naravno, stručnjaci bi verovatno rekli da su efekti individualni i da ovsena voda nije čarobni napitak, ali žene koje je piju ne doživljavaju je tako. Za njih je to mali jutarnji ritual koji im daje osećaj kontrole i početka dana bez težine.

Zanimljivo je kako se ovakve jednostavne navike brzo šire, nekad kroz razgovor, nekad preko društvenih mreža, a nekad, kao u ovom slučaju, sasvim slučajno, od prijateljice do prijateljice. I tako nešto što je nekome „obična voda sa ovsom“ postane mali gradski trend.

Možda i jeste samo prolazna fora, a možda će ostati kao još jedan od onih tihih ženskih rituala koji se ne primete odmah, ali se brzo uvuku u svakodnevicu. Naravno, ako se odlučite da je probate, obavezno se konsultujte sa lekarom.