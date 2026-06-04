Redovno čišćenje toaleta važno je ne samo zbog higijene, već i zbog sprečavanja nakupljanja bakterija, kamenca i drugih naslaga koje mogu izazvati neprijatne mirise i probleme sa vodokotlićem. Stručnjaci preporučuju da se WC šolja čisti najmanje jednom nedeljno, a češće ukoliko je neko u domaćinstvu bolestan ili se toalet intenzivno koristi.

Kako pravilno očistiti WC šolju

Pre čišćenja potrebno je ukloniti predmete sa vodokotlića i prostora oko toaleta. Nakon puštanja vode, u šolju se nanosi sredstvo za čišćenje koje sadrži izbeljivač, posebno ispod ivice gde se često skupljaju nečistoće. Dok sredstvo deluje nekoliko minuta, mogu se očistiti spoljašnji delovi toaleta, uključujući poklopac, dasku, vodokotlić i ručicu za ispiranje.

Nakon toga šolja se temeljno riba četkom, naročito ispod ivice i u delu gde se voda zadržava. Na kraju se sve površine dezinfikuju odgovarajućim sredstvom kako bi se uklonile bakterije i drugi mikroorganizmi.

Kako ukloniti tvrdokorne fleke

Naslage kamenca i rđe često nastaju zbog tvrde vode i ređeg održavanja. Za uklanjanje tvrdih naslaga može se koristiti plovućac, ali isključivo kada je mokar kako ne bi oštetio keramiku.

Kod mrlja od rđe preporučuje se upotreba alkoholnog sirćeta. Nakon spuštanja nivoa vode u šolji, sirće se sipa direktno na mrlje i ostavlja da deluje pre ribanja četkom. Kod jačih naslaga može ostati i nekoliko sati ili preko noći.

Ne zaboravite vodokotlić

Iako se ređe čisti, vodokotlić igra važnu ulogu u održavanju higijene toaleta. Dovoljno ga je čistiti dva puta godišnje, dok domaćinstva koja koriste bunarsku vodu to treba da rade češće. Za uklanjanje prljavštine i buđi mogu se koristiti penasta sredstva za kupatilo, dok se veće naslage kamenca i minerala uspešno uklanjaju alkoholnim sirćetom.

Kako da toalet duže ostane čist

Redovno korišćenje sredstava za čišćenje i dezinfekciju olakšava održavanje toaleta. Dodatnu pomoć mogu pružiti tablete ili gelovi za WC šolju koji sprečavaju stvaranje naslaga između dva detaljna čišćenja.

Stručnjaci ističu da se u vodokotliću često može pojaviti smeđa sluz, koja nastaje kombinacijom mineralnih naslaga, bakterija, buđi i ostataka gvožđa iz vode. Upravo zato redovno održavanje ostaje najbolji način da toalet bude čist, higijenski ispravan i bez neprijatnih mirisa.



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