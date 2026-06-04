Ako imate višak svežih jagoda, zamrzavanje je najjednostavniji način da ih sačuvate za kasnije i izbegnete bacanje. Stručnjaci savetuju da se biraju potpuno zrele, tamnocrvene i čvrste jagode. Prvo ih treba oprati i dobro osušiti, pa ukloniti peteljke i zelene delove. Važno je da se ne drže dugo u vodi jer tada gube ukus i hranljive materije.

Jagode se mogu zamrzavati cele, prepolovljene ili izgnječene, a po želji se može dodati i šećer. Najbolje je da se prvo rasporede pojedinačno na pleh i kratko zamrznu, pa tek onda prebace u kesice ili posude. Na taj način se sprečava da se slepe u jednu masu. U kesama je poželjno izbaciti što više vazduha kako bi se bolje očuvale.

Ako želite slađu varijantu, jagode se mogu iseći, posuti šećerom i ostaviti da puste sok, pa se tako zamrzavaju. Iako posle odmrzavanja menjaju boju i postaju mekše, i dalje zadržavaju ukus i mogu se odlično koristiti u kolačima, smutijima i drugim desertima.

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