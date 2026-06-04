Mnoge domaćice izbegavaju ovo jelo jer ne znaju kako da pripreme džigericu da ne bude tvrda, ali postoji trik koji sve menja.

Umesto žilavih i gorkih komada koji se teško žvaću, potreban je samo jedan jeftin sastojak koji se već nalazi u svakoj kuhinji.

Kada se pospe po mesu neposredno pre stavljanja u tiganj, pomaže da se neutrališe gorčina i omekšaju vlakna.

Nakon prženja, džigerica postaje toliko mekana da se bukvalno topi u ustima. Evo šta je potrebno uraditi za savršen ručak.

Zašto iskusni kuvari koriste šećer pri pripremi džigerice

Dodavanje šećera mesu na prvi pogled deluje neobično i kao nešto što bi moglo pokvariti ukus jela.

Međutim, iskusna kuvarica Julija Arkipova tvrdi suprotno i kaže da ovaj kulinarski trik provereno poboljšava ukus i čini meso mnogo sočnijim.

Caka je jednostavna. Potrebno je da džigericu neposredno pre stavljanja u vreo tiganj pospete jednom malom kašičicom šećera.

Tokom prženja, šećer stvara tanku glazuru koja zadržava sokove u mesu, dok gorčina potpuno nestaje. Rezultat je mekša i sočnija džigerica.

Dva glavna razloga zašto ovaj trik uspeva

Prvo, džigerica postaje mekša i sočnija jer šećer pomaže da se meso ne stvrdne tokom termičke obrade. Kao dodatni savet, neke domaćice preporučuju kratko mariniranje u kiseloj vodi pre pripreme.

Drugo, poboljšava se ukus jela jer se smanjuje prirodna gorčina koja često može da pokvari celokupan obrok, pa dolaze do izražaja prirodne arome mesa.

Dovoljna je vrlo mala količina šećera, praktično prstohvat, da bi se postigao željeni efekat.

Brz i jednostavan ručak bez greške

Ovaj kuvarski trik pokazuje da za dobar rezultat u kuhinji nisu potrebni skupi sastojci, već pravilan postupak. Kada se jednom savlada priprema džigerice uz dodatak šećera, najčešći problemi poput gorčine i tvrdoće mesa postaju stvar prošlosti.

Isprobajte ovaj postupak pri sledećoj pripremi ručka i razlika će biti primetna već pri prvom zalogaju.

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