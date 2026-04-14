Stojite u odeljku sa peškirima u svojoj lokalnoj prodavnici kućnih potrepština, pokušavajući da izaberete između veoma skupe opcije i povoljnijeg brenda. Izgledaju gotovo isto, pa zašto su onda cene toliko različite?

Stručnjaci objašnjavaju koji faktori zaista imaju značaj i da li viša cena zaista znači bolji ritual posle tuširanja.

Zašto su neki peškiri tako skupi?

Iz praktične potrošačke perspektive, glavni faktori koji utiču na cenu peškira su materijali koji se koriste, gustina peškira, kvalitet izrade i brend.

Materijal

Vrsta pamuka u velikoj meri određuje cenu peškira, kaže Ejmi Svicer, stručnjakinja za tekstil i dizajner enterijera.

Ona objašnjava za Real Simple: „Pamuci dugog vlakna — poput turskog, egipatskog i Supima pamuka — stvaraju mekše, izdržljivije i upijajuće peškire.“ Nasuprot tome, kaže da jeftiniji pamuci imaju kraća vlakna koja se brže troše tokom vremena.

Gustina peškira

Težina, gustina i ukupna debljina peškira mere se u „gramima po kvadratnom metru“ (GSM) skali. „Peškiri sa višim GSM-om su plišani i bolje upijaju, ali se sporije suše“, objašnjava Svicerova. „Lakši peškiri sa nižim GSM-om su praktičniji za svakodnevnu upotrebu ili prostore gde se često menjaju.“ Prirodno, što se više materijala koristi, peškir je skuplji.

Kvalitet izrade

Način izrade peškira je jednako važan kao i materijal. „Nisko uvrnuta ili ‘zero-twist’ prediva daju mekši osećaj, dok čvrsto tkane petlje i ojačane ivice doprinose izdržljivosti“, kaže Svicerova. „Predpranje, kvalitet bojenja i završna obrada utiču na osećaj peškira i na to kako se ponaša tokom vremena.“

Robin Marfi, stručnjak za čišćenje i glavni službenik za čišćenje u kompaniji ,,Maid Brigade", kaže da kvalitet izrade utiče na to kako peškir izgleda, koliko dobro podnosi pranje i koliko dugo ostaje mekan i pahuljast. Zaključak: viši kvalitet zaista znači bolji peškir, ali i višu cenu.

Brend

Kao što biste platili mnogo više za ,,Chanel" torbu u poređenju sa generičkim brendom, tako i luksuzni brendovi peškira koštaju više. Plaćate ime, marketing i pakovanje, kaže Marfi. Kvalitet može biti bolji, ali luksuzno ime verovatno neće značajno promeniti performanse peškira.

Da li su skupi peškiri zaista bolji?

Da, u većini slučajeva skupi peškiri su tehnički bolji. To ne znači da morate kupovati najskuplje peškire, ali nešto veće ulaganje obično donosi bolje sušenje i veću izdržljivost.

„Ne verujem da je uvek najskuplji peškir i najbolji, ali takođe ne mislim da se isplati kupovati najjeftinije. Peškiri su nešto što koristite svaki dan, pa je kvalitet zaista važan“, kaže Svicerova. „Za mene je to pronalaženje balansa gde plaćate za kvalitetne materijale i izradu, a ne samo za brend.“

Što se cene tiče, postoji „zlatna sredina“ u srednjem cenovnom rangu gde dobijate dobar kvalitet bez izdvajanja velike sume novca. Za kvalitetan peškir srednje klase, tražite 100% pamuk (idealno dugih vlakana) i GSM između 500 i 650. To je obično najbolji balans mekoće, upijanja i vremena sušenja. Ako ne želite odmah da kupite ceo set, kupite jedan peškir i testirajte ga. Operite ga, koristite ga i vidite kako se ponaša pre nego što kupite još.

Kada se isplati kupiti skuplje peškire

Ponekad se jednostavno isplati izdvojiti više novca.

Evo kada je to dobra ideja:

„Peškir je nešto što koristite svaki dan, i ako vam je važan komfor, izdržljivost i taj mali osećaj luksuza kod kuće, možda vredi potrošiti više“, kaže Marfi. Prostori sa velikim korišćenjem: Svicerova kaže da se isplati ulaganje kada je iskustvo posebno važno — na primer u glavnom kupatilu ili za goste — gde želite spa osećaj.





Svicerova kaže da se isplati ulaganje kada je iskustvo posebno važno — na primer u glavnom kupatilu ili za goste — gde želite spa osećaj. Pokloni: Ako ga kupujete kao poklon za useljenje ili venčanje, peškiri su odličan izbor. To je nešto što ljudi možda sami sebi ne bi kupili, ali će rado koristiti.

Marfi dodaje na kraju: „Peškiri su dobar primer kako svakodnevne stvari utiču na osećaj doma. Nisu glamurozni, ali su deo svakodnevnog života. Kada dobro rade i prijatni su, to se primećuje.“

