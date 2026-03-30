Mnogima se dešava da biljka iznenada počne da vene, iako na prvi pogled deluje da joj ništa ne nedostaje. Razlozi za to često su sasvim jednostavni, nepravilno zalivanje, previše ili premalo vode, izloženost promaji ili blizina radijatora. Međutim, jedan od najčešćih problema koji muči ljubitelje biljaka jesu sitne mušice koje se skupljaju oko zemlje u saksiji.

Dobra vest je da postoji jednostavno i pristupačno rešenje koje ne zahteva hemikalije. Sve što vam je potrebno jesu obične šibice. Potrebno je da nekoliko šibica zabodete u zemlju, tako da njihove glavice budu okrenute nadole, na nekoliko centimetara od ivice saksije. Nakon toga biljku zalijte kao i obično. Posle dva dana šibice zamenite novima, a već nakon nekoliko dana primetićete da su mušice nestale.

Ovaj trik deluje zahvaljujući sastojcima iz glavice šibice, poput sumpora i fosfora, koji nepovoljno utiču na insekte, ali ne štete biljci. Na taj način ćete zaštititi svoje cveće i izbeći upotrebu agresivnih preparata. Jednostavno, brzo i efikasno, a vaše biljke će vam biti zahvalne