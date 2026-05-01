Da je mleko dobro za kožu, znala je i Kleopatra. Međutim, reklo bi se da je upotreba mleka u nezi zastarela, a sada su na snagu stupile nove bjuti navike. Tako je i jedna žena, umesto mleka, odlučila da ispira svoje lice pivom nedelju dana.

Ona nije jedina, jer su se ovom trendu priklonile mnoge žene, a razlog je i više nego dobar.

Žena je već nakon prvog dana umivanja pivom primetila promenu. Naime, nakon što je oprala lice i nežno ga obrisala peškirom, primetila je da joj je koža znatno mekša.

Drugog dana je osetila lagano peckanje na licu. Pripisala je to delovanju piva na akne, koje je pre ovog eksperimenta imala na licu.

Trećeg dana promena je bila još vidljivija. Njeno lice se znatno očistilo od akni s kojima se godinama borila. Pripisala je to antibakterijskim svojstvima ovog napitka.

Četvrtog dana je odlučila da doda i lumunov sok, a ovu kombinaciju je koristila naredna tri dana. Osim što su joj se očistile pore i nestali mitiseri, posvetlele su i tamnije mrlje koje je imala na licu.

Ona tvrdi da joj je koža sada mekša, "nahranjenija" i elastičnija, čime ovaj sedmodnevni eksperiment smatra veoma uspešnim.