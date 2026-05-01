Megan Markl ima dirljiv nadimak za svoju decu.

Vojvotkinja od Saseksa je u četvrtak, 30. aprila podelila dva videa na svom Instagramu iz svog doma u Montesitu, u Kaliforniji, koji deli sa suprugom princem Harijem i njihovom decom, princem Arčijem (6) i princezom Lilibet (4). Snimci su napravljeni u porodičnom kokošinjcu, koji od milja nazivaju „Arčijev kokošiji gostionik“.

Na videu se vidi kako Megan hrani kokoške zajedno sa Džonatanom Grejemom, osnivačem zanatskog čokoladnog brenda ,,Compartés" iz Los Anđelesa.

„Kad čovek sa čokoladom dođe da vidi kokoške“, rekla je Megan (44) kroz smeh na početku prvog videa, dok je prikazivala njih dvoje u kokošinjcu. Zatim je okrenula kameru kako bi pokazala dve porodične kokoške.

U pozadini videa moglo se čuti jedno od dece Megan i Harija kako govori: „Mama, našao/la sam još jedno sivo!“

„Hvala, dušo!“ odgovorila je Megan.

Kokošinjac

Megan je ranije već delila uvide u porodični kokošinjac. U martu je objavila snimak svoje ćerke Lilibet, koja je nosila gumene čizme i ljubičasti kaput, zajedno sa par kokošaka.

Svet je prvi put dobio uvid u „Arčijev kokošiji gostionik“ tokom intervjua para sa Oprom Vinfri 2021. godine. Opra Vinfri (72) je tokom intervjua primetila natpis „Arčijev kokošiji gostionik — osnovan 2021“, koji je bio na kokošinjcu u kojem su smeštene kokoške spašene iz industrijske farme.

„Samo volim da spašavam“, rekla je Megan u to vreme.

Megan i Hari (41) nedavno su se vratili u Montesito sa intenzivnog putovanja u Australiju, gde su imali četvorodnevne javne i privatne angažmane usmerene na mentalno zdravlje, otpornost zajednice i podršku veteranima i njihovim porodicama, prenosi People.

