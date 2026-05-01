Beli luk važi za jednu od najzdravijih namirnica koju lako možete dodati gotovo svakom jelu. Ipak, malo ko zna da način pripreme igra ključnu ulogu – postoji pravi i pogrešan način ako želite da izvučete maksimum iz njegovih blagodeti.

Zašto je način pripreme važan?

Kada se beli luk usitnjava, dolazi do promena u njegovoj hemijskoj strukturi. Upravo tada se aktiviraju jedinjenja koja imaju najjače dejstvo na organizam.

Ako beli luk samo iseckate i odmah ubacite u jelo, on nema dovoljno vremena da razvije najvažnije aktivne supstance. Dodatni problem nastaje kada ga odmah izložite visokoj temperaturi – kuvanje može uništiti upravo one sastojke zbog kojih je toliko zdrav.

Ključ je u jednoj jednostavnoj navici

Da biste iskoristili sve prednosti belog luka, potrebno je da ga zgnječite, a ne samo isečete. Nakon toga, ostavite ga da odstoji 10 minuta na sobnoj temperaturi.

U tom periodu dolazi do stvaranja alicina – jedinjenja koje se povezuje sa jačanjem imuniteta i zaštitnim delovanjem na organizam.

Kada dodati beli luk u jelo?

Ako vam je cilj samo ukus, možete ga dodati kada god želite. Međutim, ako želite da zadržite njegova lekovita svojstva, najbolje je da ga ubacite pred kraj kuvanja ili čak nakon termičke obrade.

Na taj način ćete sačuvati aktivne supstance koje visoka temperatura lako uništava.

Mala promena u pripremi može napraviti veliku razliku. Beli luk nije samo začin – uz pravi način pripreme postaje snažan saveznik zdravlja. Dovoljno je da ga zgnječite, sačekate nekoliko minuta i koristite ga pametno.