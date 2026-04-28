Sa dolaskom toplijeg vremena, mnogi vade roštilje posle meseci nekorišćenja. Prvi maj je idealan za roštiljanje, ali često nas dočeka neprijatan prizor – zagorela masnoća i ostaci hrane koje je teško ukloniti.

Ako roštilj niste očistili još prošlog leta, čeka vas ozbiljan posao. Ipak, postoji jednostavno i prirodno rešenje bez hemikalija – običan crni luk.

Stručnjakinja za čišćenje Lynsey Crombie otkrila je da je ovaj trik najefikasniji dok je roštilj još vruć. Postupak je jednostavan: prepolovite glavicu luka, nabodite je na viljušku i trljajte po rešetki.

„Prirodni sokovi razgrađuju zagorele ostatke i imaju antibakterijsko dejstvo“, kaže ona.

Njeni pratioci su oduševljeni: „Mi smo porodica koja koristi luk“, napisao je jedan, dok je drugi dodao: „Volim prirodna rešenja, ne koristim jake hemikalije jer imam dete i psa.“

Šta još pomaže osim luka

Za tvrdokornu masnoću može da posluži i pivo – sipajte malo po toploj rešetki, a zatim prebrišite četkom ili krpom. Dobar efekat imaju i limunovi – prepolovite ih i istrljajte roštilj, što uklanja masnoću i ostavlja svež miris.

Rešenje i za muve

Leti problem nisu samo nečistoće, već i muve. Profesionalna čistačica Claire (Sisterpledgecleans) savetuje da pospete so na dno kante za smeće kako biste sprečili razmnožavanje muva i pojavu larvi.

Važno je da so redovno menjate, posebno tokom toplih dana, i da kanta bude čista – tako ćete izbeći neprijatne mirise i insekte.