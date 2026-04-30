Pomoću raznih trikova možete da očistimo tkaninu, tako da izgleda belo i sjajno kao kada ste prvi put kupili obuću.

Ipak, ključno je da koristite proverene metode, kako biste izbegli oštećenje materijala, pucanje šavova i odlepljivanje.

U nastavku vam otkrivamo 3 najefikasnije tehnike za čišćenje belih patika:

So i mleko

Kada bele patike dobiju žućkasti ton, vreme je da ih temeljno očistite kako biste im vratili belinu i sjaj.

Potrebno je da u velikoj posudi pomešate pola šolje soli sa 1 litrom mleka. Patike zatim namočite u ovu smešu i ostavite da odstoje najmanje 3 sata kako biste postigli efekat.

Posle toga možete ih trljati četkom da biste uklonili mrlje. Zatim ih isperite sapunicom i stavite da se osuše na otvorenom.

Gumica za brisanje

Za kožne, sintetičke ili antilop cipele koje imaju tamne mrlje, nastale od prekomernog trenja, uvek možete koristiti gumicu za brisanje. Budite strpljivi, ne trljajte previše, već pokušajte da brišete sve tamne delove cipela dok ponovo ne pobele.

Takođe možete očistiti deo oko đona, odnosno mesta na kojima se često nakuplja mnogo prljavštine, koristeći istu tehniku.

Amonijak

Ako ste isprobali različite metode za izbeljivanje belih patika, ali mrlje su prevelike ili ih je gotovo nemoguće očistiti, možda je vreme da upotrebite efikasniju metodu: amonijak.

Ovaj postupak bi mogao biti jedan od najefikasnijih kada je u pitanju beljenje patika. Međutim, veoma je važno preduzeti dodatne mere predostrožnosti kada se koriste hemijska jedinjenja poput amonijaka. Uvek nosite rukavice i izbegavajte kontakt sa očima.

Možete koristiti rastvor koji sadrži 50 odsto amonijaka i 50 osto vode. Umočite krpu u rastvor i istrljajte mrlje na patikama. Nakon što ih isperete sa puno vode, ostavite ih da se osuše na vazduhu najmanje 24 sata kako bi se eliminisao jak miris.