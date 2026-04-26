Beli veš vremenom gubi svoju svežinu i prelazi u sivkaste ili žućkaste tonove, čak i kada se redovno pere skupim deterdžentima. Glavni problem zapravo nisu nečistoće, već tvrda voda i ostaci praška koji se zadržavaju u vlaknima, dok dodatni efekat stvaraju sitna vlakna sa druge odeće. Preterivanje sa deterdžentom i pranje na niskim temperaturama samo pogoršavaju situaciju.

Jednostavno i pristupačno rešenje krije se u kuhinji, a to je limunska kiselina. Ona deluje kao prirodni omekšivač vode i razgrađuje naslage koje uzrokuju sivilo, pa veš ponovo izgleda svetlije i svežije. Alternativno, može pomoći i krupna morska so, posebno kod uklanjanja tragova znoja.

Upotreba je jednostavna: kašika limunske kiseline dodaje se direktno u bubanj uz standardnu količinu deterdženta, uz program od 40 do 60 stepeni, bez omekšivača. Važno je da se ne kombinuje sa hlorom. Osim što izbeljuje tkanine, limunska kiselina pomaže i u uklanjanju kamenca iz same mašine, pa se preporučuje povremena upotreba.

Dodatne navike takođe igraju veliku ulogu beli veš treba prati odvojeno, u manjim količinama, a sušenje na suncu dodatno pomaže u očuvanju beline. Pre pranja, potapanje u vodu sa sodom bikarbonom ili dodavanje malo sirćeta može poboljšati rezultat i ukloniti neprijatne mirise.

Ipak, kada je tkanina već istrošena i stara, ni ovi trikovi ne mogu vratiti prvobitni izgled, pa je važno pravilno održavati odeću od samog početka kako bi što duže ostala bela i očuvana.