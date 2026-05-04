Evo kojih stvari treba što pre da se rešite kako bi vam sve krenulo nabolje!

Kada bi svako od nas sada "pretresao" kuću, shvatili bismo da imamo gomilu nepotrebnih stvari. Ormari i cipelarnici su nam puni stvari koje ne nosimo, a domovi krcati komadima nameštaja i tehnikom koja nam nije potrebna.

Od Istoka do Zapada formula je ista

Skandinavci, koji su uvek u vrhu liste najsrećnijih naroda na svetu, "kunu" se u minimalizam koji je poslednjih 30 - ak godina dominantan način života među njima. Ako krenete, pak, na istok videćete da su tamošnji narodi benefite takvog načina života prepoznali još pre više hiljada godina. Po Feng šui-ju život u prostorima zagušenim nepotrebnim stvarima privlači nesreću i negativnu energiju.

Tačnije, pobornici ove drevne filozofije smatraju da stvari koje ne koristimo i koje nam nisu zaista potrebne, već samo prave gužvu – blokiraju protok dobre, či energije, i privlače nesreću.

Pogledajte listu stvari koje najčešće bespotrebno gomilamo u kući i rešite se nereda što pre!

Počnite od ormara

Sklonite iz ormara sve stvari koje niste obukli duže od dve godine. Trendovi se ionako brzo menjaju, pa je pametno da ostavite samo ono što je takozvani basic - jednostavne majice, košulje, pantalone, klasične suknje i haljine, a obavezno izbacite i garderobu koja vam je mala, velika, ili je možda ne nosite jer vam loše stoji. Tako ćete u ormaru napraviti red i moći će da "diše".

Kozmetika

Ukoliko imate kozmetiku koja je još uvek upotrebljiva, odnosno nije joj istakao rok trajanja, ali je ne koristite jer vam se, recimo, ne dopada miris, možete nekome da je poklonite.

Aparati

Pokvarene kućne aparate što pre odnesite na popravku jer oni mogu, prema feng shuiju, da dovedu do energetskog disbalansa. A pored toga, koja je poenta da držite uređaj koji ne radi?

Što vas više nepotrebnih stvari zatrpava, to je više negativne energije i u takvom prostoru ne možete da dišete punim plućima, niti da očekujete da vam "krene".

Obuća

Obuću koja je očuvana ali je ne nosite jer vam se ne dopada ili možda više "nije u vašem fazonu", uklonite iz doma. Bitno je da smanjite nered i da je držite u cipelarniku, a nikako rasutu po hodniku.

Osim toga, važno je da u hodniku ne držite nagomilane kapute, jakne, mantile, sportsku opremu, već bi taj deo kuće trebalo da bude vrlo uredan jer, između ostalog, odaje i prvi utisak o vama.

Umetnička dela sa "pogrešnom" porukom

Umetnička dela mogu da oplemene i ulepšaju svaki prostor, ali ako pitate feng shui stručnjake, reći će vam da što pre izbacite ona koja imaju bilo kakve negativne asocijacije. Na primer, slike koje prikazuju scene rata, jer negativne scene privlače negativnu energiju i loše utiču na raspoloženje.