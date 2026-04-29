Svaka dijeta podrazumeva odricanje od određene vrste hrane, naročito kaloričnih ugljenih hidrata i masnoća koji najviše debljaju. Dobra vest je da postoji situacija u kojoj smete prevariti dijetu, a da ne požalite, odnosno da ne pokvarite proces mršavljenja.

Ugljenih hidrata i masnoća, poput peciva, bele testenine, sladoleda i maslaca, ne morate se u potpunosti odreći ako ste na dijeti. Naime, postoji određeno vreme u toku dana kada se smete počastiti omiljenom hranom, a da vam to ne utiče na mršavljenje. Samo pripazite na to da ne "zgrešite" svaki dan.

DA SE ODRIČETE OMILJENOG JELA ZBOG LINIJE?

Naime, najbolje vreme da jedete ovu hranu jeste tokom doručka, dok masnoće neće naškoditi vašoj liniji ako ih konzumirate u 10 časova ujutru. Na taj način organizam ima dovoljno vremena da tokom dana potroši sve unesene kalorije.

Ako želite da smršate, dobro je da obroke jedete u određeno doba dana. Doručak bi trebalo da uvek jedete najkasnije sat vremena nakon buđenja, ručak otprilike četiri i po sata posle, a nekoliko sati nakon toga večeru.

Ako pravite prevelike pauze između obroka, bićete gladni, a što ste gladniji, to su veće šanse da prevarite dijetu i pojedete nešto nezdravo i kalorično.

Pazite i da večeru uvek jedete najmanje tri sata pre odlaska na spavanje, kako u krevet ne biste išli sa želucem punim nesvarene hrane.