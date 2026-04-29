U današnjem brzom i prilično stresnom vremenu, svaki dan se borimo sa problemima koji nas mogu dovesti do ludila. Utvrđeno je da više od 40% ljudi na planeti uzima neku vrstu sedativa ili tableta za smirenje, a takođe je veliki procenat onih koji su postali zavisni na ove lekove.

Stres je najveći neprijatelj modernog čoveka i ljudi pokušavaju na sve načine da ga pobede. Nažalost, lekovi deluju kao najmoćnije oružije, ali oni su često mač sa dve oštrice. Međutim, doktori sada savetuju da se protiv stresa borite na drugi način i to pomoću životinja.

Istraživanja su pokazala da boravak sa kućnim ljubimcima deluje na naš mozak isto kao i tablete za smirenje.

Dakle, ako imate problema sa stresom i ako vam se čini da je jedini spas u lekovima, nabavite jedno malo čupavo stvorenje i sve će vam biti mnogo lakše.