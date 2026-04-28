Krompirova zlatica je jedna od najupornijih štetočina koja može ozbiljno da ugrozi rod krompira, ali baštovani sve češće koriste prirodne metode umesto hemije kako bi je suzbili.

Jedno od najpoznatijih rešenja je prirodni rastvor od senfa, sirćeta, vode i malo sapuna. Njime se prskaju biljke, posebno donja strana listova, a tretman se ponavlja na nekoliko dana i posle kiše. Ovaj rastvor ne ubija insekte odmah, ali ih odbija i smanjuje njihov broj.

Drugi način zaštite je drveni pepeo, koji se posipa po biljkama i zemlji. Osim što odbija štetočine, on i hrani biljke i poboljšava kvalitet zemljišta.

Koriste se i prirodni biljni preparati od luka, belog luka ili duvana, koji uz redovnu primenu postepeno smanjuju broj zlatica.

Takođe, preporučuje se i sadnja biljaka poput nevena, kadifice, belog luka i korijandera, jer njihov miris odbija štetočine.

Ali svakako morate znati da ne postoji jedno čarobno rešenje, već da se najbolji efekti postižu kombinacijom više prirodnih metoda i redovnom negom tokom cele sezone, čime se krompir može zaštititi bez upotrebe jake hemije.