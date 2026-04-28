Maj mnogima donosi laganiju energiju, više druženja, spontanih susreta i onaj osećaj da se nešto lepo napokon može dogoditi. Iako ljubav nikad ne dolazi po rasporedu, neki horoskopski znakovi bi mogli biti posebno otvoreni za emocije, flert i iznenadne romantične preokrete.

Bik

Bikovi u maju posebno zrače. Ovo je njihov period, pa ne čudi da će privlačiti pažnju gde god se pojave. Mogli bi upoznati osobu koja im budi osećaj sigurnosti, ali i onu iskru zbog koje im srce počinje brže kucati. Za Bikove, koji inače ne žure s emocijama, maj bi mogao doneti ljubav koja se razvija prirodno, nežno i vrlo intenzivno.

Lav

Lavovi će u maju biti raspoloženi za zabavu, izlaske i nova poznanstva, a upravo bi se kroz opuštene situacije mogla dogoditi romansa koju nisu planirali. Neko bi ih mogao osvojiti pažnjom, humorom i sposobnošću da ih vidi onakvima kakvi zaista jesu. Lavovi vole velike gestove, ali ovog bi ih puta mogla razoružati nečija iskrenost.

Ribe

Ribe će u maju biti posebno emotivne, intuitivne i spremne prepustiti se osećanjima. Moguće je da će ih privući osoba s kojom će odmah osetiti snažnu povezanost, gotovo kao da se poznaju godinama. Ipak, za Ribe će biti važno da ne idealizuju previše, nego da dopuste ljubavi da se pokaže kroz dela, a ne samo kroz lepe reči.

Za ova tri znaka, maj bi mogao biti mesec leptirića u stomaku, neočekivanih poruka i susreta koji menjaju raspoloženje u sekundi. Ljubav možda neće doći najavljeno, ali baš zato bi mogla biti još uzbudljivija.

