Deca genetski nasleđuju osobine od oba roditelja, ali deo gena dolazi i od baka i deka, pa se tako neke karakteristike mogu pojaviti upravo kod unuka, uključujući i one koje potiču od dede po majci.

Iako se ranije mislilo da svako unuče nasleđuje oko 25% gena od svakog dede i bake, nova istraživanja pokazuju da je to varijabilno i zavisi od kombinacije gena.

Kada je reč o dedi po majci, navodi se nekoliko osobina koje se mogu preneti:

– Komunikacione veštine i temperament: smatra se da geni mogu uticati na to da li će dete biti ekstrovertno ili introvertno, odnosno da li će biti društveno i otvoreno ili povučenije. Ove osobine posebno mogu preneti preko linije dede po majci kod dečaka.

– Fobije i strahovi: traumatična iskustva iz prošlosti, poput ratnih ili stresnih situacija, mogu ostaviti "genetski trag", pa se kod unuka mogu javiti slični strahovi ili anksioznosti, čak i ako nisu direktno doživeli uzrok.

– Levorukost: određeni geni, poput LRRTM1, povezani su sa dominacijom leve ruke, a navodi se da se ova osobina može naslediti kroz generacije, uključujući i od dede po majci.

– Upravljanje novcem: sposobnost štednje, organizacije i racionalnog trošenja se prikazuje kao delimično genetska osobina, koja se može "preskočiti" generaciju i ispoljiti kod unuka.

– Inteligencija: ističe se ideja da se intelektualne sposobnosti mogu preneti sa dede preko majke na unuke, posebno muške potomke u toj liniji.

– Sindrom kijanja na svetlost: refleks kijanja pri izlaganju jakom svetlu takođe se navodi kao nasledna osobina koja se može preneti od dede po majci.

Genetika nije linearna i jednostavna, već da se osobine mogu "mešati" kroz generacije, pa unuci često mogu pokazivati karakteristike koje potiču upravo od svojih deda i baka, a ne samo roditelja.