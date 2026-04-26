Prozori i vrata od PVC-a su popularni zbog izdržljivosti i lakoće održavanja, ali svaka domaćica zna da žute fleke i masni tragovi s vremenom pokvare njen izgled. Posebno su problematična mesta oko kvaka, prozorskih ivica i vrata PVC stolarije, gde se prljavština najlakše zadržava. Umesto da posežete za jakim hemijskim sredstvima koja mogu oštetiti površinu plastike, postoji jednostavan i prirodan način da vratite belinu i sjaj PVC stolariji.

Prirodno čišćenje PVC stolarije

Sve što vam je potrebno jeste jedan svež limun! Iscedite ga i dobijeni sok nanesite direktno na zaprljane delove PVC-a, mesta gde je plastika požutela ili se nakupila masnoća. Ostavite da limunov sok deluje pet minuta: njegova prirodna kiselina razgrađuje nečistoće i masnoće. Zatim uzmite mikrofiber krpu i nežno istrljajte površinu. Bićete oduševljeni – fleke nestaju, a stolarija ponovo sija kao nova! Nakon čišćenja, obavezno prebrišite vlažnom pamučnom krpom da biste uklonili ostatke soka i sprečili lepljivost.

Još jači efekat sa 2 sastojka

Ako su mrlje tvrdokorne, napravite mešavinu od limunovog soka i prstohvata soli. So deluje kao blagi abraziv, dok limun razgrađuje masnoće i žutilo. Ova kombinacija posebno je efikasna za PVC vrata i prozore u kuhinji, gde se često nakupljaju masnoća i tragovi prljavštine. Samo nekoliko minuta ovog prirodnog tretmana i vaša PVC stolarija izgledaće kao nova, bez hemikalija, bez ribanja i bez dodatnih troškova!