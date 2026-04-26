Điđi Hadid je proslavila 31. rođendan, a jedan detalj sa proslave posebno je privukao pažnju njenih pratilaca.

Na društvenim mrežama podelila je fotografiju raskošnog buketa cveća koji je dobila od svog partnera, glumca Bredlija Kupera.

Rođendan je obeležila 23. aprila, a poklon koji ju je sačekao bio je zaista upečatljiv, veliki cvetni aranžman u kome dominiraju žute, roze, crvene i bele nijanse, uklopljene sa bogatim zelenilom. Buket je bio postavljen na stolu i odmah je privukao pažnju fanova.

Uz fotografiju je kratko napisala: „Moj čovek, nema šta“, uz emotikon koji jasno pokazuje iznenađenje i oduševljenje.

Điđi Hadid i Bredli Kuper su u vezi još od oktobra 2023. godine, ali se trude da svoj odnos drže dalje od očiju javnosti. Zanimljivo je da manekenka retko deli privatne trenutke, pa je ova objava mnogima bila posebno simpatična. Do sada je samo jednom objavila njegovu fotografiju, i to prošle godine, kada je slavila 30. rođendan.

Diskretni, ali pažljivi jedno prema drugom, njih dvoje su pokazali da mali znakovi pažnje, poput buketa cveća, mogu imati veliku vrednost u vezi.