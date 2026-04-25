Trebalo bi da nosimo pidžame 24/7 — jer ko ne želi da uživa u nečemu što je istovremeno udobno i slatko? Ali dođe trenutak kada ih ipak morate zameniti (makar zbog brzog tuširanja).

Zato se možda pitate: koliko dugo možete nositi svoj omiljeni par pidžame pre nego što zaista dođe vreme za pranje?

Pitali smo stručnjake za savet. Ali iskreno? Verovatno duže nego što mislite.

Koliko dugo možete nositi pidžamu pre nego što postane „nehigijenska“?

U idealnim uslovima, pidžamu možete prati jednom nedeljno, kaže Melani Karver, glavna direktorka misije u organizaciji ,,Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)" za Real Simple. „Preporučujemo redovno nedeljno pranje noćne odeće u toploj, sapunici — oko 54°C.“ Ipak, važno je da pidžami date malo „odmora“ između nošenja. „Ostavite je da se provetri tokom dana pre nego što je ponovo obučete uveče.“

Tri dana je često maksimum pre nego što treba uključiti mašinu za veš. „Idealno bi bilo da menjate pidžamu na svaka tri dana ako imate normalnu kožu“, kaže dermatolog Karl Tornfeldt.

Faktori koje treba uzeti u obzir kada odlučujete kada da operete pidžamu

Pre nego što se striktno držite pravila od tri dana, razmislite da li se neki od sledećih faktora odnose na vas — u tom slučaju možda ćete morati češće da perete pidžamu:

Koliko se znojite

Ako se lako zagrevate tokom spavanja (i znojite u pidžami) — naročito leti — verovatno ćete morati češće da je perete.

Takođe, ako se tuširate ujutru, a ne uveče, tokom dana se na koži nakupe znoj i masnoće koje kasnije prelaze na pidžamu. U tom slučaju, kratko večernje tuširanje može pomoći da pidžama duže ostane čista.

Ako nosite pidžamu po kući

Ako u pidžami provodite više vremena (ili čak ceo dan), trebalo bi da je perete češće — posebno ako imate alergije ili astmu. „Alergeni poput grinja, polena, štetočina, dlake kućnih ljubimaca i buđi mogu izazvati simptome alergije i pokrenuti astmu“, kaže Karver. „Nošenjem pidžame po kući, a zatim odlaskom u krevet u istoj odeći, možete preneti alergene na posteljinu.“

Ako imate osetljivu kožu ili kožna oboljenja

Ako imate osetljivu kožu ili ste skloni aknama na telu, ekcemu ili drugim stanjima, najbolje je da pidžamu perete češće. „Kod ekcema, psorijaze i veoma osetljive kože, broj bakterija na pidžami može brzo porasti, pa je preporuka svakodnevno pranje“, kaže dr Tornfeldt.

Za vrlo osetljivu kožu savetuje se deterdžent bez mirisa i dvostruko ispiranje, a svilene pidžame su često najbolji izbor.

Materijal od kog je pidžama napravljena

Prirodni materijali poput pamuka i svile bolji su izbor ako želite da pidžamu nosite duže između pranja. „Pamuk je bolji jer hemikalije iz poliestera mogu preći na kožu“, kaže dr Tornfeldt. „Svila bolje upija znoj.“ Ako nosite poliester, verovatno ćete morati češće da perete pidžamu.

Da li „prolazi test svežine“

Ako ste prosuli nešto po pidžami ili više ne miriše sveže, najbolje je da je odmah stavite na pranje i uzmete čistu.

