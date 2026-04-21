Ispostavilo se da neki ljudi mogu postati osetljiviji na polen kako stare, a mnogi odrasli razviju sezonske alergije kasnije u životu, iako ranije nikada nisu imali simptome.

Dakle, šta se tu zapravo dešava? Da li je normalno da se alergije pogoršavaju sa godinama? Lekari su dali odgovor.

Zašto toliko ljudi prvi put postane alergično na polen u odraslom dobu?

Ako ste u dvadesetim, tridesetim ili četrdesetim godinama, verovatno je da nekoliko vaših prijatelja poslednjih godina pati od sezonskih alergija — iako ranije nisu mislili da imaju polensku kijavicu.

„Alergijski rinitis pogađa približno 10–30% odraslih, a kod osoba uzrasta 31–46 godina pojava novih alergija je oko 7,1%“, kaže sertifikovana lekarka Kara Vada, navodeći studiju iz 2021. objavljenu u časopisu Scientific Reports.

Naš imuni sistem se menja tokom vremena i sa godinama možemo izgubiti toleranciju na određene alergene, što može pokrenuti pojavu alergija tamo gde ranije nije bilo simptoma, kaže Vada.

„Ponovljeno izlaganje polenu tokom vremena može na kraju dovesti do senzibilizacije, posebno u kombinaciji sa faktorima kao što su trudnoća, stres, bolest, promene u metaboličkom zdravlju, promene u mikrobiomu ili preseljenje u novu sredinu sa drugačijim alergenima“, objašnjava dr Vada. „Istovremeno, oštećenje sluznice nosa i disajnih puteva usled infekcija i zagađenja vazduha može olakšati prodiranje alergena i izazvati upalu. Zagađenje vazduha takođe može učiniti polen agresivnijim, što dodatno pojačava simptome.“

Pored toga, sve više ljudi uopšte razvija sezonske alergije. „Učestalost alergijskih bolesti globalno je porasla u poslednjem veku zbog smanjene mikrobne raznolikosti, promena u ishrani i faktora životne sredine, uključujući zagađenje i klimatske promene“, kaže dr Vada.

Da li se sezonske alergije pogoršavaju sa godinama?

Jednostavan odgovor je: i da i ne. Zapravo, bolje je dokumentovano da se polenska kijavica poboljšava u starijem dobu. „Alergije se uglavnom poboljšavaju, posebno u kasnijim decenijama života (65+), kroz proces koji se naziva imunosenescencija“, kaže dr Vada.

Iako sama starost možda nije glavni uzrok pogoršanja alergija, poznato je da se okidači iz okoline pogoršavaju — što dovodi do jačih simptoma i dužeg trajanja polenske kijavice tokom godine. „Izloženost se sama po sebi intenzivira iz godine u godinu, sa dužim sezonama polena, većim količinama polena i većom alergenosti kada se polen kombinuje sa zagađenjem vazduha“, kaže dr Vada. „Sezona polena u Severnoj Americi produžila se za oko 20 dana u poslednjih 30 godina (do 2021), uz porast koncentracije polena od 21%.“

Dakle, ako vam se čini da vam se alergije pogoršavaju sa godinama, ne umišljate — samo starost možda nije glavni razlog. Alergije „odražavaju interakciju između imunog sistema, integriteta naših epitelnih barijera, mikrobioma i osnovnog metaboličkog zdravlja“, kaže dr Vada. „Kako se izloženost životne sredine povećava, ovi sistemi su pod većim pritiskom. Rezultat nije samo veći broj dijagnostikovanih alergija, već i primetan porast jačine simptoma.“

Alergijski rinitis vs. nealergijski rinitis

Šta ako vaše „alergije“ zapravo uopšte nisu alergije? Izvinite na toj pomisli, ali sertifikovana alergološkinja i imunološkinja dr Megan V. Šepard kaže da odrasli sa novim ili pogoršanim simptomima možda ne pate od alergijskog rinitisa (AR), već od nealergijskog rinitisa (NAR) — ili čak od oba stanja istovremeno. Ova dva poremećaja mogu imati slične simptome (poput zapušenog nosa ili kijanja), ali uzroci su različiti — što znači da je i lečenje drugačije.

„Mnogi odrasli koji misle da su tek razvili alergijski rinitis ili da im se poznati simptomi pogoršavaju zapravo imaju simptome koji potiču od nealergijskog rinitisa, koji je sličan AR-u i uključuje zapušenost nosa i curenje sekreta niz grlo, ali obično sa manje svraba“, kaže dr Šepard. „Pacijenti mogu istovremeno imati i alergijski i nealergijski rinitis. Kako starimo, učestalost nealergijskog rinitisa raste, što često stvara utisak da se alergije pogoršavaju. Ali zapravo može biti u pitanju razvoj NAR-a, koji je slična, ali zasebna bolest.“

Da biste utvrdili da li imate alergijski ili nealergijski rinitis, najbolje je da se obratite sertifikovanom alergologu. Može pomoći i lekar opšte prakse. „Bilo da ste odrasla osoba koja prvi put razvija alergijski rinitis ili neko čiji simptomi deluju gori sa godinama, alergolog može da razjasni situaciju“, kaže dr Šepard. „I iako se učestalost alergijskog rinitisa smanjuje u starijoj populaciji, moguće je da su se razvile nove alergije ili da je došlo do nealergijskog rinitisa, što zahteva drugačiji tretman.“

Bonus video: