WC šolju je moguće očistiti i bez skupih hemijskih sredstava, koristeći jednostavne sastojke koje većina ljudi ima u kuhinji, pre svega sirće.

Zbog svoje kiselosti, sirće efikasno razgrađuje naslage kamenca, mrlje od tvrde vode i prljavštinu, a ujedno neutrališe neprijatne mirise i ostavlja osećaj svežine. Za čišćenje se najčešće preporučuje alkoholno belo sirće jačine oko 5%, koje se može koristiti direktno ili razblaženo, u zavisnosti od jačine zaprljanosti.

Postupak je jednostavan: u WC šolju se sipa oko dve šolje sirćeta i ostavi da deluje između 30 i 60 minuta. Nakon toga se šolja izribava četkom, posebno na mestima gde se skupljaju naslage, poput ivica i unutrašnjih zidova.

Za tvrdokornije mrlje može se dodati i soda bikarbona, koja dodatno pomaže u uklanjanju nečistoća. Na kraju se jednostavno pusti voda i šolja ostaje čista i bez mirisa.