Kraljica Elizabeta II bila je poznata po svom prepoznatljivom modnom stilu, a jedan od njenih najpoznatijih detalja bila je torbica koju je uvek nosila. Ona je jednom istakla da se nikada ne oseća potpuno obučeno bez torbe, što je taj modni dodatak učinilo njenim zaštitnim znakom.

Sada je brend Launer, sa kojim je bila povezana više od 50 godina, prvi put odlučio da javnosti ponudi model torbice "Tosca", izrađen prema njenim ličnim željama. Ova posebna verzija lansirana je povodom stote godišnjice njenog rođenja i deo je kolekcije posvećene njenom nasleđu.

Torbica "Tosca" bila je jedna od njenih omiljenih i nosila ju je u različitim varijantama. Iako standardni model ima metalni lanac, kraljica je preferirala kožni kaiš, jer joj je bio praktičniji i udobniji, što odražava njen poznat stil koji je spajao eleganciju i funkcionalnost.

Ovaj model je prvi put predstavljen javnosti, a deo iste kolekcije uključuje i druge torbe koje je kraljica nosila tokom života. Pored prodaje, neke od njenih ličnih torbica izložene su i u Bekingemskoj palati na velikoj izložbi posvećenoj njenom stilu, koja prikazuje više od 300 modnih komada iz njene garderobe.