Iako se prašina ne može potpuno sprečiti, profesionalna čistačica je otkrila jednostavan domaći sprej koji može da uspori njeno taloženje i pomogne da dom duže ostane čist.

Prašina je problem sa kojim se skoro svi svakodnevno susreću.

Bez obzira na to koliko često brišemo police, komode ili televizor, već nakon nekoliko dana sitne čestice ponovo prekriju površine.

Stručnjaci objašnjavaju da je to potpuno normalno jer prašina nastaje iz različitih izvora, uključujući mrtve ćelije kože, kosu, vlakna iz odeće i nameštaja, kao i čestice koje dolaze spolja.

Sastojci za domaći sprej:

2 šolje vode

četvrtina šolje alkoholnog sirćeta

1 kašika maslinovog ulja

nekoliko kapi deterdženta za sudove

nekoliko kapi eteričnog ulja po želji, poput limuna ili narandže

Priprema:

Sve sastojke sipati u bocu sa raspršivačem i dobro promućkati pre upotrebe.

Čistačica savetuje da se ovim preparatom površine prebrišu jednom mesečno, jer navodno pomaže da se prašina sporije taloži. Njena objava je privukla veliku pažnju, posebno među ljudima koji nemaju vremena za često čišćenje.

Mnogi su u komentarima naveli da bi im ovakvo rešenje znatno olakšalo održavanje doma, posebno jer se prašina u nekim stanovima i kućama pojavljuje gotovo svakodnevno.

