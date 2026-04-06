Dolazak proleća donosi osveženje i optimizam u garderobu. Zimske, teške boje zamenjuju laganije tkanine, svetlije nijanse i opuštenije siluete. Ovo je idealno vreme za eksperimentisanje s bojama, a posebno sa kombinacijama koje su trend ove sezone.

1. Pastelno plava i crna

Pastelno plava u kombinaciji s crnom stvara sofisticiran, ali osvežavajući izgled. Crna ublažava pastel, dok pastel dodaje živost – savršeno za dnevni ili poslovni outfit.

2. Puter žuta i bela

Puter žuta i bela čine nežnu, prefinjenu kombinaciju. Igrajte se teksturama – kožna jakna s belim lanenim pantalonama ili strogo krojeno odelo s čipkastim topom.

3. Crvena i siva

Ova neočekivana kombinacija je savršena za one koji žele da unesu boju u klasičan izgled. Siva smiruje intenzitet crvene, dok crvena daje dozu energičnosti i stila.

4. Pastelno ružičasta i čokoladno smeđa

Smeđa dodaje dubinu, dok pastelno ružičasta dolazi do izražaja. Ova kombinacija je elegantna i uvek funkcioniše, idealna za dnevne i večernje kombinacije.

5. Maslinasto-zelena i bela

Prigušena nijansa zelene u kombinaciji s belom stvara harmoničan i elegantan izgled. Idealno za sofisticirane i osvežavajuće prolećne outfite, piše „Who What Whear“.

Ove boje omogućavaju jednostavno kombinovanje i naglašavaju stil, a svaka od njih može podići svaki outfit i učiniti ga modernim i trendi.