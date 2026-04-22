Orhideje su među najpopularnijim sobnim biljkama zbog svoje elegancije i dugotrajnog cvetanja, ali mnogima brzo uvenu zbog nekoliko čestih grešaka u nezi.

  • Prva greška je to što se ne vodi računa o vrsti orhideje. Različite vrste imaju različite potrebe kada je u pitanju voda, temperatura i vlaga, pa ono što odgovara jednoj ne mora odgovarati drugoj. Najčešća u cvećarama je phalaenopsis, koja voli umerene temperature i stabilne uslove.
  • Drugi problem je izbor saksije. Kod nekih orhideja, poput phalaenopsis, prozirne saksije su važne jer koren učestvuje u fotosintezi. Druge vrste mogu biti u neprozirnim posudama ili čak bez njih, ali sve zavisi od tipa biljke.
  • Česta greška je i presađivanje u prevelike saksije. Iako se orhideje presađuju kada prerastu posudu ili posle nekoliko godina, prevelika saksija zadržava previše vlage, što može dovesti do truljenja korena.
  • Jedan od najvećih problema je preterano zalivanje. Orhideje su osetljive na višak vode i njihov koren lako truli, pa im više odgovara povremeno zalivanje ili kratko potapanje nego stalna vlaga.
  • Na kraju, važno je i pravilno osvetljenje. Orhideje vole svetlo, ali ne direktno sunce, jer ono može da ošteti listove i uspori rast biljke.

 

Ukratko, pravilna vrsta nege, umereno zalivanje i dobra pozicija ključ su da orhideje ostanu zdrave i dugo cvetaju.



