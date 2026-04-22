Orhideje su među najpopularnijim sobnim biljkama zbog svoje elegancije i dugotrajnog cvetanja, ali mnogima brzo uvenu zbog nekoliko čestih grešaka u nezi.

Prva greška je to što se ne vodi računa o vrsti orhideje. Različite vrste imaju različite potrebe kada je u pitanju voda, temperatura i vlaga, pa ono što odgovara jednoj ne mora odgovarati drugoj. Najčešća u cvećarama je phalaenopsis, koja voli umerene temperature i stabilne uslove.

Drugi problem je izbor saksije. Kod nekih orhideja, poput phalaenopsis, prozirne saksije su važne jer koren učestvuje u fotosintezi. Druge vrste mogu biti u neprozirnim posudama ili čak bez njih, ali sve zavisi od tipa biljke.

Česta greška je i presađivanje u prevelike saksije. Iako se orhideje presađuju kada prerastu posudu ili posle nekoliko godina, prevelika saksija zadržava previše vlage, što može dovesti do truljenja korena.

Jedan od najvećih problema je preterano zalivanje. Orhideje su osetljive na višak vode i njihov koren lako truli, pa im više odgovara povremeno zalivanje ili kratko potapanje nego stalna vlaga.

Na kraju, važno je i pravilno osvetljenje. Orhideje vole svetlo, ali ne direktno sunce, jer ono može da ošteti listove i uspori rast biljke.

Ukratko, pravilna vrsta nege, umereno zalivanje i dobra pozicija ključ su da orhideje ostanu zdrave i dugo cvetaju.





