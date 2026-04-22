Mušice koje se lepe za fasadu kuće mogu da budu baš naporne, posebno leti kada se razmnožavaju i traže hranu i vlagu. Dobra vest je da postoje jednostavni načini da ih oteraš bez agresivne hemije i komplikacija.

Pre svega, važno je da fasada i prostor oko kuće budu čisti. Ostaci hrane, kante za smeće koje nisu dobro zatvorene ili vlaga oko zidova često privlače insekte. Redovno pranje spoljašnjih površina blagim deterdžentom i vodom može da smanji njihov broj već u startu.

Laka zaštita fasade

Prirodni repelenti su sledeći korak.

Mirisi poput sirćeta, limuna, lavande, mente i eukaliptusa odbijaju mušice. Možeš napraviti jednostavan rastvor vode i sirćeta i poprskati delove fasade gde se najčešće zadržavaju. Slično deluju i eterična ulja, koja se mogu razblažiti u vodi i koristiti kao sprej.

Mrežice na prozorima i vratima takođe prave veliku razliku, jer sprečavaju ulazak insekata u kuću, pa se time smanjuje i njihovo zadržavanje oko fasade. Dodatno, spoljašnje svetlo može privlačiti mušice, pa pomaže ako se koriste manje intenzivne sijalice ili one koje ne privlače insekte.

Na kraju, ako je problem uporan, postoje i specijalne zamke za insekte koje se postavljaju u blizini kuće i koje ih efikasno privlače i uklanjaju iz okoline.

Ukratko, kombinacija čistoće, prirodnih mirisa i malih preventivnih mera obično daje najbolji rezultat i mušice brzo "beže kao đavo od krsta".

Bonus video: