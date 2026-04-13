Domaći omekšivač, koji su koristile naše bake, ponovo postaje popularan kao jeftina i prirodna alternativa kupovnim proizvodima. Umesto skupih hemijskih sredstava, dovoljno je koristiti alkoholno sirće koje omekšava veš tako što uklanja ostatke deterdženta iz vlakana, a njegov miris potpuno nestaje nakon sušenja.

Za pripremu je potrebna jednostavna mešavina vode, sirćeta i sode bikarbone, uz dodatak eteričnog ulja po želji za prijatan miris. Ovaj omekšivač ne samo da čini veš mekšim i lakšim za peglanje, već pomaže i u održavanju mašine za pranje jer sprečava stvaranje kamenca i neprijatnih mirisa.

Preporučuje se da se koristi u manjim količinama, kao i klasičan omekšivač, a dodatni trik za jači miris jeste ubacivanje krpice sa eteričnim uljem među veš tokom sušenja. Prednost ovog rešenja je i u tome što je znatno jeftinije, bez štetnih sastojaka i pogodno čak i za osetljive tkanine, uz prethodno testiranje.

Bonus video:

