Piletina je jedno od najzastupljenijih mesa na našim trpezama - pristupačna, laka za pripremu i omiljena među decom. Ipak, iako je generalno zdrav izbor, postoje određeni delovi koje bi trebalo jesti sa više opreza.

Mnogi ih konzumiraju bez razmišljanja, ne znajući da mogu sadržati veći broj bakterija i nečistoća koje nisu bezazlene za organizam.

Pileća pluća

Ovaj deo se ređe koristi, ali se u pojedinim krajevima i dalje priprema. Problem je što pluća mogu zadržavati bakterije i mikroorganizme, a čak ni visoka temperatura ne garantuje njihovo potpuno uklanjanje.

Pileći rep

Iako mnogima predstavlja „najukusniji zalogaj“, ovaj deo može sadržati više bakterija zbog svoje funkcije i položaja na telu životinje. Zbog toga se preporučuje umerenost ili izbegavanje.

Pileća koža

Često se veruje da je bogata kolagenom, ali u stvarnosti sadrži pre svega masnoće. Takođe može zadržavati nečistoće i bakterije ako nije pravilno pripremljena. Povremena konzumacija nije problem, ali preterivanje može opteretiti organizam.

Piletina sama po sebi nije sporna, ali način pripreme i izbor delova igraju veliku ulogu.

Umerena konzumacija, dobra termička obrada i pažljiv izbor delova mogu značajno smanjiti rizik i učiniti ovaj obrok bezbednim i zdravim.