Pileće belo meso je jedan od najčešćih izbora u ishrani jer je zdravo, lagano, brzo se priprema i bogato je proteinima. Ipak, mnogi se žale na isti problem: često ispadne suvo, žilavo i bez ukusa.

Zašto belo meso često ispadne suvo?

Problem najčešće nastaje zbog nepravilne pripreme. Ako se meso pogrešno odmrzava ili kuva na pogrešan način, lako gubi sočnost i prirodnu teksturu. Upravo zato ga mnogi izbegavaju, iako je zdrava i praktična namirnica.

Trik iskusnih domaćica koji menja sve

Iskusne domaćice otkrile su jednostavan način da belo meso ostane sočno i mekano i to bez skupih sastojaka ili komplikovane pripreme. Ključ je u načinu kuvanja i jednom malom dodatku koji menja sve.

Kako pravilno pripremiti meso?

Ako koristite zamrznuto belo meso, prvo ga potpuno odledite kako bi se ravnomerno pripremilo. Zatim ga ubacite direktno u proključalu vodu, a ne u hladnu. Na taj način se „zatvaraju“ pore mesa i zadržava se prirodni sok i aroma.

Tajni sastojak koji pravi razliku

Ono što najviše doprinosi sočnosti i mekoći pilećeg filea jeste jednostavan dodatak, a to je jedna kašičica limunovog soka u vodu za kuvanje. Limunska kiselina pomaže da meso omekša, poboljša teksturu i postane mnogo sočnije i ukusnije.

Mnogi koji su već isprobali ovaj trik kažu da se iznenade koliko se belo meso promeni. Postaje mekano, sočno i puno ukusa.

