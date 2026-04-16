Piletina i ćuretina izvrstan su izvor nemasnih proteina te u skoro jednakim količinama osiguravaju ključne nutrijente poput vitamina B grupe, cinka i selena. Iako su obe vrste mesa nutritivno bogate i podržavaju zdravlje mišića, kostiju, metabolizma i imuniteta, postavlja se pitanje da li je jedna od njih ipak bolji izbor. Ćureće grudi sadrže neznatno više proteina, ali i manje kalorija i masti od pilećih, piše Health.com.

Skoro identičan procenat proteina

I piletina i ćuretina spadaju među najbolje izvore proteina, s otprilike 25 grama po porciji od 85 grama. Iako ćuretina sadrži zanemarivo više proteina, oko 0,4 grama više po porciji, razlika je zaista minimalna. Obe vrste mesa smatraju se visokokvalitetnim, potpunim izvorima proteina, što znači da sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina koje telo mora uneti hranom.

S obzirom na to da je reč o životinjskim proteinima, piletina i ćuretina takođe nude izvrsnu probavljivost, odnosno telo ih može učinkovito apsorbovati i iskoristiti. Unos hrane bogate proteinima, poput piletine i ćuretine, osim što podržava zdrav telesni sastav i čvrste kosti, može podstaknuti gubitak telesne težine i pomoći u održavanju stabilnog šećera u krvi.

Prednost ćuretine: Manje kalorija i masti

Ako pazite na unos kalorija i masti, ćuretina, a posebno ćureća prsa, bolji su izbor od piletine. Porcija ćurećih prsa od 85 grama sadrži 25 kalorija manje i oko tri grama manje masti od iste količine piletine, što je čini krtijom opcijom. Iako se ova razlika čini malom, vremenom se može nakupiti ako ćuretinu redovno koristite kao glavni izvor proteina.

Bogatstvo vitamina i minerala

I piletina i ćuretina bogate su vitaminima B grupe i mineralima poput selena. Ćuretina je bolji izvor vitamina B3, B12 i kolina, dok piletina prednjači u vitaminu B6. Vitamini B grupe ključni su za pretvaranje hrane u energiju i imaju brojne druge važne uloge u očuvanju zdravlja.

Obe vrste mesa takođe su izvrstan izvor selena, minerala koji deluje kao snažan antioksidans štiteći ćelije od oksidativnog oštećenja. Selen je neophodan i za zdravlje imuniteta te funkciju štitnjače. Kada je reč o cinku, hranljivoj materiji potrebnoj za imunitet i rad štitnjače, ćuretina ponovo nadmašuje piletinu.

Poređenje nutritivnih vrednosti

Poređenje nutritivnih vrednosti za porciju od 85 grama pilećih i ćurećih prsa pokazuje sledeće razlike. Porcija pilećih prsa sadrži 150 kalorija, 4,63 grama masti, 25,2 grama proteina, 81,6 miligrama holesterola, 8,59 miligrama niacina (B3), 0,72 miligrama vitamina B6, 0,15 mikrograma vitamina B12, 64,3 miligrama kolina, 0,76 miligrama cinka i 25,5 mikrograma selena. Ugljenih hidrata nema.

S druge strane, ista porcija ćurećih prsa sadrži 125 kalorija, 1,77 grama masti, 25,6 grama proteina, 68 miligrama holesterola, 10 miligrama niacina (B3), 0,68 miligrama vitamina B6, 0,33 mikrograma vitamina B12, 71,7 miligrama kolina, 1,46 miligrama cinka i 25,7 mikrograma selena. Ćureća prsa takođe ne sadrže ugljene hidrate. Iako su obe vrste mesa bogate nutrijentima, ćuretina sadrži više većine vitamina B grupe, osim B6, te je bolji izvor selena i cinka.

Kada odabrati ćuretinu, a kada piletinu?

Iako su po pitanju proteina gotovo identične, neke ključne nutritivne razlike mogu uticati na vaš izbor. Ćuretinu izaberite ako pazite na unos masti i kalorija jer su ćureća prsa opcija s manje masnoća. Takođe je bolji izbor ako želite uneti više mikronutrijenata, s obzirom na to da sadrži veće količine kolina, vitamina B3 i B12 te cinka.

Ako vam je primarni cilj povećati unos proteina, i piletina i ćuretina jednako su dobri izbori. Na kraju, ne treba zanemariti ni razliku u ukusu. Ćuretina, posebno tamniji komadi mesa, ima bogatiji i izraženiji ukus od piletine, koja je neutralnija. Zavisno od jela koje pripremate, jedna vrsta mesa se može jednostavno bolje uklopiti od druge.

