Uskršnji ručak tradicionalno je bogat i svečan, a veruje se da upravo obilje na trpezi donosi blagostanje i sreću u domu.

Praznik se obeležava u krugu porodice, uz raznovrsna jela, dok centralno mesto najčešće zauzima pečenje.

U Srbiji se kao glavno jelo najčešće priprema svinjsko ili jagnjeće meso. Jagnje ima posebno simbolično značenje, jer predstavlja Hrista i njegovu žrtvu. Ipak, postoji verovanje da izbor mesa zavisi i od kalendara, te ukoliko Đurđevdan dolazi nakon Uskrsa, kao što je slučaj ove godine, prednost se daje svinjskom pečenju.

S druge strane, prema narodnim običajima, piletina se ne smatra prikladnom za ovaj praznik. Veruje se da njeno posluživanje simbolično odnosi sreću iz kuće, jer kokoška prilikom čeprkanja razbacuje ono što joj ne treba.

Dodatno, jedno predanje govori o rimskim stražarima koji su, podsmevajući se veri u Hristovo vaskrsenje, izgovorili da će on oživeti tek kada pečena kokoška snese crveno jaje i poleti i što se, prema legendi, zaista dogodilo. Upravo zbog toga, izbegava se konzumiranje piletine na ovaj dan.