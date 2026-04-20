Greška koju većina pravi prilikom kuvanja krompira često je razlog zašto on izgubi svoj puni ukus i pretvori se u kašastu masu. Iako deluje kao najjednostavnija namirnica za pripremu, upravo se kod krompira najčešće prave male, ali ključne greške.

Mnogi krompir stavljaju direktno u ključalu vodu, ne razmišljajući da upravo tu nastaje problem. Kada se naglo izloži visokoj temperaturi, spolja omekša prebrzo, dok unutrašnjost ostaje nedovoljno kuvana. Rezultat je neravnomerno skuvan krompir koji se raspada čim pokušate da ga izvadite iz šerpe.

Iskusne domaćice, baš poput naših baka, oduvek su koristile jednostavan trik – krompir se stavlja u hladnu vodu, a zatim se postepeno zagreva. Na taj način se kuva ravnomerno, zadržava prirodan ukus i ostaje čvrst.

Još jedna česta greška je predugo kuvanje. Krompir ne treba kuvati „od oka“, već pratiti vreme – u proseku od 15 do 25 minuta, u zavisnosti od veličine. Takođe, dodavanje soli na početku kuvanja pomaže da krompir zadrži strukturu i bude ukusniji.

Ako želite da dodatno poboljšate ukus, mali trik je da nakon kuvanja prospete vodu i vratite krompir na kratko na toplu ringlu kako bi ispario višak vlage. Upravo taj korak pravi razliku između prosečnog i savršenog krompira.

Na kraju, ono što su naše bake odavno znale, danas ponovo postaje pravilo u kuhinji – jednostavne stvari zahtevaju pravu tehniku. Kada jednom izbegnete ovu grešku, krompir će vam svaki put ispasti savršen.