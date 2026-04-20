Ovan

Horoskop za maj 2026 donosi ti jasnoću i fokus nakon perioda unutrašnjih preispitivanja. Pun Mesec u Škorpiji 1. maja otvara važne teme vezane za emocije i granice — vreme je da prepoznaš šta te iscrpljuje i da to pustiš. Tvoja energija se budi, ali sada nije u pitanju brzina — već istrajnost.

Od 3. maja, kada Merkur uđe u znak Bika, komunikacija postaje stabilnija i mirnija. Ljudi više slušaju ono što govoriš, pa je ovo idealan period da postaviš temelje dugoročnih planova. Budi praktična, precizna i oprezna sa obećanjima — jer reči sada imaju težinu.

Mars, tvoj vladar, ulazi u Bika 18. maja i tu ti donosi novu vrstu discipline. Više ne juriš nagradu, već je stvaraš. Mesečni horoskop za Ovna kaže da ćeš najviše rasti kroz strpljenje i doslednost. Finansije i karijera se stabilizuju, posebno ako si u prethodnom periodu uložila trud.

U ljubavi, početak meseca može doneti tenziju, ali i strastvenu jasnoću — znaš tačno šta želiš i više ne pristaješ na manje. Samci bi mogli upoznati osobu s kojom se energija poklapa na praktičnom i senzualnom nivou.

Zdravlje je dobro, ali telo traži mir i rutinu. Pronađi ritam u svakodnevnim stvarima — lagana ishrana, spavanje i fizička aktivnost postaju tvoji najbolji saveznici.

Zaključak: Horoskop za maj 2026 savetuje Ovna da ne juri dok ne zna pravac. April je bio početak, ali maj je potvrda — sada vidiš šta vredi, i to gradiš polako i svesno.

Bik

Horoskop za maj 2026 otvara tvoj lični period moći i stabilnosti. Sa Merkurom i Marsom u tvom znaku, a Suncem koje do 21. maja još uvek prolazi kroz tvoje polje identiteta, ovo je trenutak kada tvoje namere postaju konkretne. Sve što je u aprilu bilo u fazi zamišljanja sada možeš da materijalizuješ – jasno, mirno i postojano, kao što samo ti umeš.

Pun Mesec u Škorpiji 1. maja može doneti emotivni rasplet u odnosima ili poslovnim partnerstvima. Ako si dugo vagala, sada ćeš videti istinu. Merkur od 3. maja pojačava tvoj glas i donosi jasniju komunikaciju, dok Mars od 18. maja daje snagu da istraješ čak i kada okolnosti traže strpljenje. Mesečni horoskop za Bika poručuje: tvoje vreme dolazi kroz stabilnost, ne kroz brzinu.

U ljubavi, maj 2026. donosi toplinu i senzualnost. Partner oseća tvoju smirenost, a ako si slobodna, moguće je da se neko zainteresuje za tvoju mirnu, ali magnetnu energiju. Ovo je mesec u kojem odnosi postaju zreliji – manje drama, više suštine.

Na polju karijere i finansija, fokus je na sigurnim koracima. Mars te podstiče na konkretne poteze – povećanje prihoda, ulaganje u dugoročne projekte, završetak nečega što dugo odlažeš. Horoskop za maj 2026 savetuje da pažljivo gradiš – uspeh će doći prirodno, bez forsiranja.

Kada je zdravlje u pitanju, tvoje telo traži balans između rada i uživanja. Obrati pažnju na vrat, ramena i grlo, jer tu se često nakuplja tvoja tenzija. Ispruži ruke ka prirodi – mir, zemlja i rutine su tvoj lek.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 pokazuje da Bik u ovom periodu postaje stub stabilnosti – za sebe i druge. Tvoje prisustvo inspiriše poverenje, a tvoja doslednost gradi temelje za ceo naredni period.

Blizanci

Horoskop za maj 2026 za Blizance donosi buđenje, inspiraciju i nove ideje. Do 21. maja, energija Bika te poziva da usporiš, sabereš misli i dovršiš ono što si započela, ali kada Sunce uđe u tvoj znak 21. maja, sve se menja — svet postaje tvoj teren. Počinje tvoj lični mini-novi početak, i energija se prebacuje sa unutrašnjeg rada na spoljašnji sjaj.

Merkur u Biku od 3. maja pomaže ti da bolje organizuješ misli i da razmišljaš strateški. To znači da ćeš lakše završavati poslove koje si ranije odugovlačila. Mars u Biku od 18. maja donosi fokus i istrajnost — nešto što ti nije uvek lako, ali sada uspevaš da urediš svoj tempo. Mesečni horoskop za Blizance savetuje da koristiš ovu energiju za planiranje i donošenje odluka.

U ljubavi, maj 2026. ti donosi lepršavost i flert, ali i potrebu za dubokim razgovorima. Ako si u vezi, ovo je idealno vreme da obnovite iskrenost i otvorenost. Ako si slobodna, moguće je novo poznanstvo sa osobom koja deli tvoje ideje ili te inspiriše intelektualno.

Na polju karijere, maj je mesec kada tvoje reči imaju snagu. Pregovori, ugovori i javni nastupi prolaze dobro. Kada Sunce pređe u tvoj znak, osećaš veću samouverenost i primećuješ da te drugi vide u novom svetlu. Horoskop za maj 2026 naglašava: pokaži svoje znanje — vreme je da se vidi tvoj trud.

Što se tiče zdravlja, obrati pažnju na ritam spavanja i mentalni umor. Mnogo misli, mnogo planova — zato pazi da ne izgoriš. Meditacija, šetnje i lagana ishrana pomoći će ti da ostaneš fokusirana i mirna.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 donosi Blizancima novu životnu iskru. Tvoje ideje se pretvaraju u dela, a tvoja komunikacija postaje oružje uspeha. Sledi inspiraciju, ali ne zaboravi da i genijalnost traži odmor.

Rak

Horoskop za maj 2026 za Raka donosi emotivno pročišćenje i unutrašnju stabilnost. Početak meseca otvara se snažnim Punim Mesecom u Škorpiji (1. maj), koji osvetljava tvoje duboke želje i podsvesne strahove. Ovo je trenutak kada shvataš koliko si sazrela — više ne trčiš za emocijama koje te iscrpljuju, već biraš mir.

Merkur u Biku od 3. maja donosi mirniju komunikaciju sa bliskim ljudima. Možeš da rešiš nesporazume koji su te mučili ili da vratiš stabilnost u odnos koji ti znači. Mars u Biku od 18. maja donosi istrajnost — ako si ranije imala poteškoće da zadržiš fokus, sada možeš da izdržiš i teže zadatke. Mesečni horoskop za Raka naglašava da je ovo mesec kada gradiš sigurnost — i emotivno i materijalno.

U ljubavi, maj 2026. je period emotivnog sazrevanja. Ako si u vezi, osećaš veću povezanost i sigurnost. Ako si slobodna, možeš privući osobu sa dubokim emocijama i sličnim vrednostima. Pun Mesec donosi jasnoću — vidiš tačno ko je iskren, a ko nije.

Na polju karijere i finansija, stabilnost postaje tvoja glavna tema. Projekti koje si ranije započela sada daju rezultate. Mars u Biku donosi upornost i sposobnost da prepoznaš prave prilike. Horoskop za maj 2026 savetuje da se osloniš na intuiciju — ona sada radi besprekorno.

Što se tiče zdravlja, tvoje telo i duša traže balans. Pun Mesec može doneti pojačanu osetljivost, ali kraj meseca donosi mir i ravnotežu. Posveti se odmoru, laganoj ishrani i boravku u prirodi — sve što te vraća sebi donosi isceljenje.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 pokazuje da Rak ulazi u fazu emocionalne sigurnosti. Posle dubokih promena, sada dolazi spokoj — mir koji dolazi iznutra i traje dugo.

Lav

Horoskop za maj 2026 za Lava donosi moćan talas samopouzdanja i ambicije. Početak meseca, obeležen Punim Mesecom u Škorpiji (1. maj), otvara duboke teme vezane za dom, porodicu i emocionalne temelje. Možda osećaš da si između prošlosti i budućnosti — i to je tačno. Ovaj mesec te poziva da napraviš hrabar korak napred i zauzmeš svoje mesto pod reflektorom.

Merkur u Biku od 3. maja donosi ti stabilnost u razmišljanju i sposobnost da svoje ideje pretvoriš u konkretne rezultate. Od 18. maja, kada Mars takođe uđe u Bika, fokus prelazi na karijeru i ostvarenje. Radiš više, ali i pametnije — ovo je vreme kada tvoj trud postaje vidljiv drugima. Mesečni horoskop za Lava savetuje da ne sumnjaš u svoj autoritet — sada je tvoj glas važan.

U ljubavi, maj 2026. donosi jasnoću i ozbiljnost. Ako si u vezi, vreme je da zajedno sa partnerom podigneš odnos na novi nivo. Ako si slobodna, privlačiš ljude koji te cene zbog tvoje snage i iskrenosti. Ipak, Pun Mesec može doneti i trenutke introspekcije — oslušni srce, ono zna kuda dalje.

Na planu posla i finansija, maj je izuzetno povoljan. Mars u Biku pojačava tvoju ambiciju, ali traži disciplinu. Nema brzih rešenja, ali ima velikih rezultata ako si dosledna. Horoskop za maj 2026 te podseća da ne moraš svima dokazivati vrednost — samo deluj i svet će to videti sam.

Što se tiče zdravlja, tvoje telo traži više odmora nego što misliš. Moguća je napetost u ramenima i leđima zbog prevelike odgovornosti. Uvedi rutine koje ti donose radost — ples, sunce, pokret.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 poručuje Lavu: ovo je tvoj trenutak stabilne moći. Više ne goriš — sijaš. Tvoje samopouzdanje postaje temelj uspeha, a tvoje srce vodi pametnije nego ikada.

Devica

Horoskop za maj 2026 za Devicu donosi period stabilizacije, dubljeg razumevanja i postepenog napretka. Nakon emotivno intenzivnog aprila, ovaj mesec vraća red, mir i fokus na praktične stvari. Pun Mesec u Škorpiji (1. maj) osvetljava tvoje misli, komunikaciju i odnose sa bliskim ljudima — možda ćeš shvatiti da nešto treba reći otvoreno, bez zadrške.

Od 3. maja, Merkur u Biku te podržava u učenju, pisanju i donošenju mudrih odluka. Tvoja analitičnost sada dobija konkretnu primenu, a reči koje izgovaraš imaju efekat. Od 18. maja, kada Mars uđe u Bika, dolazi do povećane produktivnosti i motivacije — ali i do mogućnosti da se preopteretiš. Mesečni horoskop za Devicu savetuje: odredi prioritete, ne pokušavaj sve odjednom.

U ljubavi, maj 2026. donosi smirenost i poverenje. Ako si u vezi, osećaš potrebu za iskrenim razgovorima i zajedničkim planovima. Ako si slobodna, možeš upoznati osobu koja te intelektualno inspiriše, možda kroz posao ili učenje. Ovo je mesec kada emocije idu ruku pod ruku sa razumom.

Na polju posla i finansija, sve što je do sada bilo u pripremi može početi da se konkretizuje. Mars ti daje istrajnost da dovedeš stvari do kraja, dok Merkur pomaže da komuniciraš jasno i profesionalno. Horoskop za maj 2026 naglašava da se sada gradi reputacija — male pobede sada vode ka većim.

Što se tiče zdravlja, obrati pažnju na ishranu, san i cirkulaciju. Devica je sklona preopterećenju, pa ako preteraš, telo će ti to pokazati. Uvedi više fizičke aktivnosti, ali bez pritiska.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 otkriva da Devica konačno pronalazi ravnotežu između kontrole i prepuštanja. Kad dozvoliš sebi da veruješ procesu, sve počinje da funkcioniše — jednostavno, ali savršeno.

Vaga

Horoskop za maj 2026 za Vagu donosi period emotivne zrelosti i postepenog oslobađanja. Mesec počinje intenzivno — Pun Mesec u Škorpiji (1. maj) aktivira tvoje polje vrednosti, samopouzdanja i finansija. Osećaš potrebu da preispitaš šta ti donosi mir, a šta te iscrpljuje. Ovo je vreme da napraviš balans između davanja i primanja — u ljubavi, poslu i svakodnevnim odnosima.

Merkur u Biku od 3. maja donosi jasniju komunikaciju, posebno kada su u pitanju novac i zajednički resursi. Možeš rešiti neku situaciju koja je ranije bila zategnuta, dok Mars u Biku od 18. maja donosi istrajnost i hrabrost da se izboriš za ono što ti pripada. Mesečni horoskop za Vagu naglašava: ne moraš više ćutati da bi održala mir — sada je vreme za iskrenu ravnotežu.

U ljubavi, maj 2026. donosi dublje razumevanje i stabilnost. Ako si u vezi, razgovori postaju otvoreniji i konstruktivniji. Ako si slobodna, možeš privući osobu koja ti deluje poznato, kao da se vaše energije prepoznaju iz prošlosti. Pun Mesec može osloboditi stare emocije i otvoriti prostor za novo poglavlje.

Na planu karijere i finansija, ovo je mesec kada možeš naplatiti trud iz prethodnog perioda. Mars donosi istrajnost, dok Merkur u Biku pomaže da organizuješ svoje finansije i pregovore. Horoskop za maj 2026 savetuje: ne pravi nagle poteze, ali budi dosledna — tvoj mir i doslednost su tvoja najveća prednost.

Što se tiče zdravlja, Vage bi u maju trebalo da obrate pažnju na hormone i nivo energije. Više spavaj, jedi lagano i izbegavaj stresne rasprave. Sve što činiš s merom sada ima lekoviti efekat.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 pokazuje da Vaga konačno uči da kaže „ne“ bez griže savesti. Tvoja snaga je u blagosti, ali ovog puta i u granicama koje čuvaš sa stilom.

Škorpija

Horoskop za maj 2026 za Škorpiju donosi jedan od ključnih trenutaka u godini — Pun Mesec u tvom znaku 1. maja označava završetak jednog važnog ciklusa i emocionalno oslobađanje. Sve što si potiskivala sada izlazi na površinu, ali ne da bi te uzdrmalo, već da bi te oslobodilo. Osećaš potrebu da staneš čvrsto iza svojih odluka, i to ti daje novu snagu i jasnoću.

Merkur u Biku od 3. maja donosi ravnotežu u komunikaciji, posebno u partnerskim odnosima. Nakon turbulencija, možeš sa nekim konačno razgovarati bez straha ili tenzije. Kada Mars, tvoj suvladar, uđe u Bika 18. maja, energija se prebacuje na odnose — bilo da su poslovni, emotivni ili porodični. Ovo je trenutak da se postaviš jasno i da biraš saradnje koje donose mir, a ne borbu. Mesečni horoskop za Škorpiju savetuje: ne vraćaj se na staro — to što sada prestaje, prestaje s razlogom.

U ljubavi, mesec može doneti dramatične, ali i transformišuće situacije. Ako si u vezi, mogući su razgovori koji menjaju dinamiku odnosa, ali vode ka iskrenosti. Ako si slobodna, postoji mogućnost susreta sa osobom koja te izaziva intelektualno i emotivno — to nije površna veza, već ogledalo tvoje zrelosti.

Na planu karijere i finansija, maj 2026. donosi ozbiljan iskorak. Mars u Biku ti daje snagu da istraješ i da završiš sve što si započela, dok Merkur olakšava pregovore i stabilizuje saradnje. Ovo je mesec kada tvoja odlučnost postaje tvoj brend. Horoskop za maj 2026 naglašava: veruj procesu, čak i ako se čini usporenim — rezultati će biti trajni.

Što se tiče zdravlja, tvoje telo sada reaguje na sve emocije. Uvedi više kretanja i fizičkog ispuštanja energije — plivanje, ples, ili duge šetnje pomoći će ti da rasteretiš nervni sistem.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 otkriva da Škorpija prolazi kroz transformaciju koja menja sve – ali na bolje. Oslobađaš se prošlosti, i ulaziš u fazu gde snaga i mir postaju jedno.

Strelac

Horoskop za maj 2026 za Strelca donosi mirniji ritam i potrebu da se usmeriš na svakodnevne obaveze. Nakon intenzivnih meseci, sada ti kosmos nudi priliku da zastaneš, sagledaš svoj put i prepoznaš šta ti zaista donosi smisao. Pun Mesec u Škorpiji (1. maj) osvetljava tvoju podsvest i donosi ti dublje razumevanje svojih granica i unutrašnjih želja.

Od 3. maja, kada Merkur uđe u znak Bika, komunikacija u poslu i svakodnevnim obavezama postaje praktičnija i organizovanija. Uspostavljaš sistem koji funkcioniše, i to ti donosi olakšanje. Mars u Biku od 18. maja donosi dodatnu motivaciju da poboljšaš svoje zdravlje, rutinu i efikasnost. Mesečni horoskop za Strelca naglašava: ovaj mesec gradi tvoj temelj — što bolje organizuješ sada, to će leto biti uspešnije.

U ljubavi, maj 2026. donosi stabilnost i iskrenost. Ako si u vezi, fokus se premešta na svakodnevne stvari — partner ti može biti podrška u praktičnim odlukama ili promenama koje planiraš. Ako si slobodna, možeš upoznati nekoga preko posla ili kroz zajednički projekat. Strasti nisu nagle, već rastu kroz poverenje i realnu povezanost.

Na polju karijere i finansija, ovaj mesec donosi strpljiv napredak. Možda nećeš odmah videti rezultate, ali svaki korak koji napraviš sada ima dugoročni efekat. Mars ti daje istrajnost da ostaneš fokusirana, dok Merkur olakšava dogovore i rad sa kolegama. Horoskop za maj 2026 savetuje da ne sumnjaš u male korake — oni prave veliku razliku.

Što se tiče zdravlja, tvoje telo ti sada jasno pokazuje šta mu prija, a šta ne. Potrebna ti je rutina — redovan san, zdrava ishrana i fizička aktivnost. Ako je moguće, uvedi boravak u prirodi, jer ti kontakt sa elementom zemlje vraća ravnotežu.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 poručuje Strelcu: ovo je mesec konsolidacije i temelja. Uspori da bi ubrzala kasnije — sve što sada gradiš, postaće tvoja stabilna platforma za rast tokom leta.

Jarac

Horoskop za maj 2026 za Jarca donosi mesec stabilnosti, rasta i prepoznavanja tvojih zasluga. Nakon nekoliko meseci napornog rada i unutrašnjeg preispitivanja, sada vidiš prve konkretne rezultate. Pun Mesec u Škorpiji (1. maj) osvetljava tvoje planove i društvene veze — vreme je da se vidiš u pravom svetlu i prepoznaš koliko si napredovala.

Merkur u Biku od 3. maja ti donosi praktičnost i stabilnost u komunikaciji. Znaš tačno šta želiš da kažeš i kome, a tvoje reči sada imaju težinu. Mars u Biku od 18. maja budi tvoju ambiciju i daje ti izdržljivost da izneseš sve što si planirala. Mesečni horoskop za Jarca naglašava da ti energija ovog meseca pomaže da gradiš, ne da rušiš — i zato sve ide lakše.

U ljubavi, maj 2026. donosi zrelost i jasnoću. Ako si u vezi, fokus se premešta na stabilnost i poverenje. Više ne tražiš uzbuđenja već sigurnost. Ako si slobodna, može se pojaviti osoba koja je pouzdana, smirena i konkretna — možda čak neko koga već poznaješ. Osećaš da možeš da se otvoriš bez straha.

Na planu karijere i finansija, ovo je mesec priznanja i materijalnih rezultata. Projekti se završavaju uspešno, a tvoje zalaganje primećuju oni koji odlučuju. Mars u Biku te podržava da istraješ i pokažeš stabilnost u poslu, dok Merkur pomaže da jasnije predstaviš svoje ideje. Horoskop za maj 2026 savetuje: ne zaboravi da pohvališ sebe — to je deo napretka.

Što se tiče zdravlja, telo ti sada traži red i ravnotežu. Vodi računa o ishrani, posebno o unosu vode i odmoru. Napetost u vratu ili leđima može se javiti ako potiskuješ stres — zato nađi vreme za relaksaciju, masažu ili miran san.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 poručuje Jarcu: ovo je tvoj mesec stabilnog uspeha. Ne moraš više dokazivati da vrediš — tvoja dela govore sama za sebe. Samo nastavi istim putem, ali sa više blagosti prema sebi, piše astrospice.rs.

Vodolija

Horoskop za maj 2026 za Vodoliju donosi unutrašnje smirenje, ali i jasan pomak napred. Nakon perioda punog neizvesnosti, sada počinješ da vidiš gde vodi tvoj put. Pun Mesec u Škorpiji (1. maj) osvetljava tvoje polje karijere i statusa — možda dolazi do kulminacije na poslu, priznanja za trud ili promene pravca koja ti donosi olakšanje.

Merkur u Biku od 3. maja fokusira te na dom, porodicu i emotivne temelje. Počinješ da razmišljaš o tome šta ti donosi stabilnost, a ne samo uzbuđenje. Kada Mars uđe u Bika 18. maja, energija se usporava — ali to nije slabost, već prilika da stvoriš trajne rezultate. Mesečni horoskop za Vodoliju savetuje: pre nego što kreneš dalje, napravi siguran temelj.

U ljubavi, maj 2026. donosi duboke i smirene vibracije. Ako si u vezi, ovo je idealan trenutak da se sa partnerom povežeš na emotivnijem nivou, možda kroz zajednički projekat ili planiranje budućnosti. Ako si slobodna, možeš privući osobu koja odiše stabilnošću i smirenošću — nešto potpuno drugačije od onoga što obično biraš, ali ti prija.

Na polju posla i finansija, situacija se stabilizuje. Posle turbulencija, sada sve dolazi na svoje mesto. Mars ti daje snagu da radiš dosledno, a Merkur pomaže da pametno investiraš ili pregovaraš o boljem položaju. Horoskop za maj 2026 naglašava: sada gradiš dugoročne prilike, i sve što radiš ima efekat u mesecima koji slede.

Što se tiče zdravlja, Vodolijama ovaj mesec donosi potrebu za balansiranjem uma i tela. Umor iz prethodnog perioda polako nestaje, ali važno je da ne potiskuješ emocije. Boravak u prirodi, meditacija ili boravak pored vode sada imaju posebno isceljujući efekat.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 poručuje Vodoliji: mir je tvoj novi luksuz. Ne moraš stalno biti u pokretu da bi napredovala. Kada pronađeš sigurnost u sebi, sve ostalo počinje da se sklapa spontano — baš kako treba.

Ribe

Horoskop za maj 2026 za Ribe donosi mir, inspiraciju i jasniju komunikaciju sa svetom oko tebe. Nakon dubokih emotivnih promena iz prethodnih meseci, sada se vraćaš sebi — svesnija, staloženija i spremna da izraziš ono što osećaš. Pun Mesec u Škorpiji (1. maj) otvara tvoje polje duhovnosti, putovanja i širenja svesti. Možda dolazi do važne odluke, uvida ili želje da kreneš novim putem — onim koji ti donosi slobodu i smisao.

Merkur u Biku od 3. maja pojačava tvoju komunikaciju i donosi ti sposobnost da izraziš ono što si do sada zadržavala za sebe. Ljudi te sada čuju, razumeju i podržavaju. Kada Mars uđe u Bika 18. maja, pokreće se i tvoje polje svakodnevnih aktivnosti — bićeš fokusiranija, efikasnija i smirenija u izvršavanju obaveza. Mesečni horoskop za Ribe naglašava: tvoja reč sada stvara stvarnost — koristi je s namerom i ljubavlju.

U ljubavi, maj 2026. donosi mirne, ali duboke emocije. Ako si u vezi, uživaćeš u većem razumevanju i bliskosti sa partnerom. Ako si slobodna, može se pojaviti neko ko dolazi kroz komunikaciju, putovanje ili društvene mreže — osoba koja te „čuje“ na duhovnom nivou.

Na polju posla i finansija, ovaj mesec ti donosi stabilnost. Merkur ti pomaže da jasno predstaviš svoje ideje i budeš praktičnija u planiranju, dok Mars u Biku donosi energiju koja podržava sve što radiš sa strpljenjem. Horoskop za maj 2026 savetuje: korak po korak, bez žurbe — sada je kvalitet važniji od kvantiteta.

Što se tiče zdravlja, tvoje telo traži nežnost, ne napor. Prijaće ti duže šetnje, boravak u tišini i okruženje koje smiruje nervni sistem. Voda i priroda imaju posebno snažan efekat na tvoje raspoloženje.

Zaključak: Mesečni horoskop za maj 2026 pokazuje da Ribe ulaze u fazu duhovne stabilnosti i stvaralačke jasnoće. Tvoja intuicija i osećaj za druge sada postaju tvoj najveći dar — i upravo kroz tu empatiju dolaze i ljubav i uspeh.