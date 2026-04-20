Požuteli prekidači za svetlo čest su detalj u domu koji kvari utisak urednosti, ali i skuplja prljavštinu koju ne želimo ni da zamišljamo. Dobra vest je da ih ne morate menjati novima, jer uz nekoliko jednostavnih trikova možete im vratiti prvobitnu belinu i učiniti da izgledaju kao tek kupljeni.

Za ovo čišćenje nisu potrebni skupi preparati niti pozivanje majstora. Dovoljno je nekoliko sastojaka koje već imate u kuhinji ili kupatilu.

Jedno od najjednostavnijih rešenja je alkoholno sirće. Pomešano sa vodom u jednakim razmerama, ono deluje kao prirodni izbeljivač. Dovoljno je da mekom krpom nežno prebrišete prekidače, vodeći računa da tečnost ne prodre unutra, a zatim sve osušite suvom krpom.

Soda bikarbona je još jedan saveznik u borbi protiv žutila. Od nje i malo vode pravi se pasta koja se nanosi na površinu prekidača. Blago trljanje krpom ili starom četkicom za zube uklanja tvrdokorne mrlje, nakon čega je potrebno sve obrisati vlažnom krpom i dobro osušiti.

Za najupornije promene boje može se koristiti razblažen izbeljivač. Poklopac prekidača se skida i potapa u rastvor vode i izbeljivača na nekoliko minuta, zatim se temeljno ispere i osuši pre vraćanja na mesto. Pri ovoj metodi važno je biti oprezan i pridržavati se bezbednosnih mera.

Pomoći može i pasta za zube, naročito ona sa efektom izbeljivanja. Mala količina naneta na krpu ili četkicu za zube i blago trljanje često su dovoljni da uklone žute tragove i osveže izgled plastike.

Bez obzira na metodu, pre čišćenja je važno isključiti struju u prostoriji, koristiti minimalnu količinu tečnosti i sačekati da prekidači budu potpuno suvi pre ponovnog uključivanja napajanja. Redovnim održavanjem ne samo da ćete poboljšati izgled doma, već ćete doprineti i boljoj higijeni i bezbednosti.

Bonus video: