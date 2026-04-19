Ako vaše biljke slabo napreduju ili ne rastu onako brzo kako biste želeli, rešenje se možda već nalazi u vašoj kuhinji. Iskusni ljubitelji cveća sve češće koriste jednostavno prirodno đubrivo koje pomaže biljkama da postanu bujnije i zdravije.

Radi se o kombinaciji kafe i cimeta, dva sastojka koja zajedno imaju snažan efekat na rast i otpornost biljaka.

Zašto kafa i cimet deluju

Kafa je bogata azotom, koji je ključan za rast i razvoj biljaka. Ona podstiče bujnije lišće i jači koren, dok istovremeno blago zakiseljava zemljište, što odgovara mnogim sobnim i baštenskim biljkama.

Cimet, sa druge strane, deluje kao prirodna zaštita – sprečava pojavu buđi, gljivica i štetočina, čime biljke ostaju zdravije i otpornije.

Kako se pravi prirodno đubrivo

Priprema je jednostavna i ne zahteva posebne veštine. U jedan litar vode dodaje se oko 200 ml nezaslađene kafe i jedna kašika mlevenog cimeta. Smesa se dobro promeša i ostavi da odstoji nekoliko sati, nakon čega se procedi i može se koristiti za zalivanje ili prskanje cveća.

Kako se koristi

Ovo đubrivo se primenjuje jednom do dva puta mesečno. Može se sipati direktno oko korena cveća ili koristiti kao blagi sprej za listove. Posebno dobro deluje na sobne biljke poput monstere, fikusa i orhideja, ali i na baštenske biljke.

Koje biljke ga najviše vole

Najbolje rezultate daje kod biljaka koje vole kiselo zemljište, kao što su ruže, hortenzije, begonije, kao i začinsko bilje poput bosiljka i mente. Takođe može pomoći i povrću poput paradajza i paprike. Ipak, nije pogodno za kaktuse i sukulente, jer njima ne odgovara povećana vlaga i kiselost zemljišta.

Video: