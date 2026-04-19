Pojava sedih vlasi je potpuno prirodan proces koji dolazi sa godinama, ali i zbog genetike, stresa ili nedostatka određenih nutrijenata. Iako mnogi posežu za farbom za kosu, postoje i prirodni načini koji mogu pomoći da se uspori pojava sedih i poboljša kvalitet kose.

Dobra vest je da mnoge sastojke za ove tretmane već imate u kuhinji. Ovi prirodni tretmani mogu pomoći u nezi kose i usporavanju pojave sedih vlasi, ali rezultati mogu varirati od osobe do osobe.

Losion od crnog luka za jaču kosu

Crni luk je poznat po tome što podstiče rast kose i jača njen koren.

Sastojci:

3 kašike soka od crnog luka

1 kašika soka od limuna

1 kašika maslinovog ulja

Priprema i upotreba:

Sve sastojke dobro pomešajte i umasirajte u kožu glave. Ostavite da deluje oko 30 minuta, a zatim isperite kosu. Ovaj tretman može pomoći da kosa bude mekša, sjajnija i zdravija.

Maska od bibera za tamniju kosu

Crni biber se u narodnoj kozmetici često koristi za podsticanje pigmenta u kosi.

Sastojci:

1 kašika mlevenog crnog bibera

1 kašika soka od limuna

1/2 šolje jogurta

Priprema i upotreba:

Sve sastojke dobro pomešajte i nanesite na kožu glave. Ostavite da deluje oko sat vremena, a zatim isperite. Ovaj tretman možete koristiti 3 puta nedeljno.

Ljuske od krompira

Ljuske krompira su stari trik za prirodno potamnjivanje kose. Oljuštite 6 krompira, ljuske stavite u pola litra vode i kuvajte dok tečnost ne postane gušća. Ohladite i procedite. Dobijenu tečnost nanesite na kosu i utrljajte u teme. Nakon toga kosu ne treba ispirati vodom.